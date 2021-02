Ve škole na Proseku začíná testování ze slin. Děti ho podstoupí samy

Projekt radnice připravila ve spolupráci s firmou GHC Genetics. Testovat se bude nejméně jednou za 14 dní a do školy budou chodit jen školáci se zprávou o negativním výsledku testu, sdělila v pátek mluvčí Prahy 9 Marie Kurková.

„Odběrové sety fungují na jednoduchém principu. Rodiče dětí s nimi dostanou jasný návod, jak test provést a vyhodnotit. Jakmile zjistí výsledek, zadají jej prostřednictvím jedinečného kódu, který má každá odběrová sada, do speciální elektronické aplikace,“ uvedl ředitel GHC Genetics Viktor Furman. Doplnil, že systém dokáže odhalit i takzvanou britskou mutaci viru.

Vysočanská radnice podle místostarosty Tomáše Portlíka zatím koupila 3 000 těchto antigenních testů. Jejich počet stačí pro první testování ve znovuotevřených základních školách, které Praha 9 zřizuje. Takových základních škol je pět. Po měsíci se projekt samotestování bude vyhodnocovat. V budoucnu by se tak mohly testovat i děti navštěvující mateřské školy zřizované Prahou 9.

Odběrové sety k testování žáků pěti ZŠ jednou za 14 dní vyjdou na 800 000 korun za měsíc. „Pokud by tento stav trval celý školní rok, musí devátá městská část najít finance na neplánovaný výdaj osm milionů korun. O systémové finanční podpoře chce proto jednat i s vládou,“ uvedl místostarosta.

Výsledek antigenního testu ze slin je do 30 minut. Podle mluvčí testy nejsou náročné na manipulaci a žáci je budou schopni podstoupit svépomocí nebo za asistence rodičů. V případě pozitivního výsledku antigenního testu bude možné podstoupit PCR test, kde se vzorek bude odebírat ze slin.

K iniciativě vysočanské radnice se v minulém týdnu připojila i Praha 2. Podle starostky druhé městské části Jany Černochové radnice nyní s Prahou 9 jedná o spolupráci při zavedení antigenních testů GHC Genetics a zjišťuje možnosti, jak tyto testy použít ve školách, které zřizuje. Takových škol je deset základních a devět mateřských.

„Jsme připraveni najít v rozpočtu potřebné finanční prostředky, které by co nejdříve pomohly vrátit děti do školních lavic. Některé jsou doma už skoro rok a situace je pro ně i jejich rodiče neúnosná,“ uvedla Černochová.