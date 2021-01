Ať žáky testují na covid učitelé, navrhuje Plaga k návratu dětí do škol

Žáci a studenti se vrátí do lavic za předpokladu, že se začne ve školách testovat. V rozhovoru pro MF DNES to uvedl ministr školství Robert Plaga (ANO). Hovořil také o tom, jak by mohly proběhnout přijímačky, o letních prázdninách nebo o dalších možných protiepidemiologických nařízeních. „Jsem jednoznačně proti tomu, aby se další možná zpřísňující opatření dotýkala školství,“ komentuje současný vývoj.