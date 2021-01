Padne verdikt k maturitám, ministr Plaga oznámí chystané změny

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Většina dětí se momentálně zhruba od poloviny října učí distanční formou. Prezenčně do školy chodí akorát první a druhé třídy základních škol a také děti ze speciálních škol. Několik měsíců jsou tak doma žáci závěrečných ročníků. Deváťáci se připravují na přijímací, maturanti a učňové zase na závěrečné zkoušky.

Vláda včera jednala do noci a na programu byla i úprava systému PES. Od pondělí se ale děti do lavic ještě nevrátí. Rozvolnění se podle premiéra Andreje Babiše nedalo čekat ještě předtím, než jednání skončilo.

„Čísla jsou špatná, máme plné nemocnice. Není na stole žádné rozvolňování, ani zpřísňování opatření,“ mírnil ale premiér Andrej Babiš očekávání v průběhu jednání vlády v Událostech v České televizi.

Že se školy od 1. února neotevřou potvrdil na Twitteru i ministr školství Robert Plaga. Na začátku týdne ministr avizoval, že se maturity letos s ohledem na epidemii covidu-19 upraví, neměly by se ale úplně zrušit. Změny by podle něj měly zohledňovat zájem maturantů o studium na vysoké škole i jejich budoucí uplatnění v praxi.

Maturity se mají upravit, zrušit ne, avizoval ministr

O podobě maturit jednal Plaga v uplynulých týdnech s učiteli a řediteli, zjišťoval také názory studentů. Podle zástupců středoškoláků by maturanti uvítali nejvíc zrušení maturitních testů nebo ústní části maturit. Pro zrušení didaktických testů se v neděli na facebooku vyjádřil i premiér Andrej Babiš. Naopak předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová a šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček se vyslovili proti.

Případné úlevy pro studenty zdravotních škol, kteří pomáhali s epidemií v nemocnicích, by se podle ředitelů daly řešit třeba nabídkou pozdějšího termínu testů. Jako problém viděli zástupci škol hlavně praktické zkoušky v oborech, kde kvůli výuce na dálku už řadu týdnů není možný odborný výcvik.

Podle údajů Cermatu se k jarnímu termínu maturit přihlásilo celkem 80 795 studentů, z nichž 72 751 jich má zkoušku skládat poprvé. Na společnou část maturitní zkoušky, která se dělá povinně z češtiny a dále z matematiky nebo cizího jazyka, se chystá 77 150 studentů, z toho 70.990 je přihlášeno k prvnímu pokusu.

Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května do 10. června. Slohy z češtiny a cizích jazyků a praktické maturity mohou podle vyhlášky ministerstva začít od 1. dubna. Studenti se mohli k maturitě přihlásit do 1. prosince.