Vysoké školy neví, jak na přijímačky. Zvažují online formu, maturanti tápou

Zkoušky podle pravidel fakulty Západočeská univerzita v Plzni má více variant podle fakult. Některé využijí Národní srovnávací zkoušky, jiné pořádají přijímací zkoušky až v červnu a čekají. Na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara musí mít zájemci o studium předložit portfolio.

„Do bakalářských studijních programů už zkoušky proběhly, a to plně distanční formou. V prvním kole uchazeči elektronicky odevzdávali portfolio svých uměleckých prací a úspěšní adepti, kteří postoupili do kola druhého, pak splněné výtvarné úkoly opět zasílali k posouzení elektronicky,“ říká mluvčí univerzity Šárka Stará. Na magisterstké studium budou distanční zkoušky. Univerzita Hradec Králové je připravená na obě varianty, i když by raději standardní přijímací zkoušky. Plnou online podobu mají ale podle mluvčího Jakuba Nováka hotovou. „Hudební, výtvarně umělecké obory či sportovní obory mají svoje specifické přijímací zkoušky. S ohledem na ně věříme v možnost klasického konání, i v těchto případech by ale mohly přijímací zkoušky proběhnout online, bude-li třeba,“ dodal Novák.