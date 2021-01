Žáky testovat každý týden a továrny, kde netestují, zavřít, vyzývá Kubek

Kubek kritizoval způsob, jak se nyní s antigenními testy nakládá. Podle něj se totiž v Česku antigenní testy využívají špatně. Antigenní testy je potřeba využívat „tam, kde to má význam, abychom je využili skutečně efektivně“, řekl. Nyní může antigenní test podstoupit zdarma každý, kdo má v Česku zdravotní pojištění. Pojištěnci se mohou nechat testovat opakovaně, nejčastěji každých pět dní.

Antigenní testy by proto měly podle Kubka své uplatnění nalézt ve školách po jejich znovuotevření nebo v továrnách a dalších velkých firmách. „Tyto antigenní testy nám mohou skutečně výrazně pomoci, protože řada dětí přijde do školy nakažená, ve škole si tu nákazu předají a zase ji další přináší do rodin,“ řekl.

Testování ve firmách by se mělo týkat těch, kde na jednom prostoru v témže čase pracuje velké množství lidí, tedy zvláště továren. Ty Kubek doporučil až na výjimky zavřít a provoz jim povolit jen v případě, že budou pracovníci pravidelně testovaní antigenními testy.

„Každý zaměstnanec by měl mít kartičku a povinně, každých pět dnů by měl mít tento antigenní test, abychom to (šíření nákazy covidem-19) podchytili,“ uvedl v pořadu Partie na TV Prima.

To, zda se někteří žáci a studenti vrátí do škol by se podle pátečního vyjádření mluvčí ministerstva školství Anety Lednové mělo rozhodnout začátkem příštího týdne. Prioritou je podle ní zejména co nejrychlejší obnovení prezenční výuky závěrečných ročníků základních a středních škol, které na jaře čekají přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky. Většina žáků a studentů má od začátku nového roku kvůli zhoršení epidemie opět výuku na dálku. Otevřené zůstaly jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný v pátek řekl, že zmírnění protiepidemických opatření se v příštím týdnu očekávat nedá, protože je třeba uvolnit místa v nemocnicích. Podle nedělního vyjádření ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka bude o přesunu do nižšího čtvrtého stupně v rámci protiepidemického systému PES, s jehož využitím se řídí opatření proti koronaviru, vláda jednat asi ve středu.

Index protiepidemického systému PES k dnešku klesl na 70 bodů ze sta. V sobotu byl o dva body výše. Čtvrtý den je ve čtvrtém stupni. Za snížením indexu je pokles nákaz koronavirem mezi lidmi od 65 let. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Laboratoře v Česku v sobotu podle údajů ministerstva zdravotnictví potvrdily 5 199 nových případů koronaviru, což bylo stejně jako v pátek zhruba o třetinu méně než před týdnem. V nemocnicích je s nákazou 6 473 lidí, nejméně za téměř dva týdny. Počet pacientů ve vážném stavu ale zůstal nad 1 100. Aktuálně nakažených mírně ubylo, zůstává jich ale téměř 150 000.