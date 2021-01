12:00

Sousední Slovensko má ambiciózní plán, že by i na cesty do práce lidé potřebovali test. V Česku se testování zhostily dobrovolně některé firmy a hlídají si, aby jim jeden nakažený neposlal celou halu nebo kancelář do karantény. Plošné testování zavádějí například v Temelíně.