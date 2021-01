Firmy v kraji zatím antigenní testy nepoužívají, využívají laboratoře

9:50

Epidemiologové a další odborníci vyzývají k co největšímu testování, aby se co nejvíce lidí dostalo do karantény a covid se tolik nešířil. Ke zjišťování bezpříznakových přenašečů s pomocí antigenních testů se ale velké průmyslové firmy v Plzeňském kraji moc nemají.