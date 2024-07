Plzeňští hokejisté vstoupili na led. Chystá se s nimi i pětice nováčků

Na roční hostování míří do Plzně také útočník Tomáš Urban. Pravidelný mládežnický reprezentant přichází z Pardubic. Poslední sezonu odehrál v Litvínově a nyní se přesouvá na západ Čech.

„Bohužel do nové sezony nenastoupí Mára Soukup, takže jsme za něj museli rychle najít náhradu. Tomáš je velmi inteligentní hráč, který skvěle bruslí. Věříme, že do našeho systému dobře zapadne,“ uvedl generální manažer klubu Martin Straka.

Bezmála dvoumetrový forvard Radek Mužík je klatovský rodák. Třiadvacetiletý účastník světových šampionátů do osmnácti i dvaceti let odešel z Plzně v roce 2017. Po přesunu do švédské Luley zamířil vloni do finského celku Tappara, ale sezonu dokončil v tuzemské extralize. V dresu Sparty neměl dostatečné herní vytížení, zasáhl do osmadvaceti duelů a nasbíral pouze tři body.

Brzy třicetiletý Dominik Simon přišel za západ Čech v devatenácti letech, kdy už měl za sebou sezonu v kádru mateřské Sparty. Svůj první extraligový gól zaznamenal právě proti Plzni, kde pak v úvodním ročníku nasbíral třicet bodů a dalších šest přidal na světovém šampionátu. Poté odešel do zámoří, kde si na své konto připsal 256 duelů v dresu Pittsburgh Penguins a Anaheim Ducks. Před dvěma lety se vrátil do Sparty a poslední extraligový ročník strávil v Českých Budějovicích.

Radek Mužík na soustředění Plzně v Železné Rudě

Dalším odchovancem indiánů je Matyáš Borák. Ten odešel z Plzně již v dorostu do Švédska, kde nakonec strávil tři sezony. Po svém návratu do tuzemské juniorské soutěže zaznamenal ve dvaapadesáti duelech základní části jednapadesát bodů a to jej vyneslo do reprezentace dvacetiletých. Po roce stráveném v NAHL se nyní pokusí prosadit do kádru indiánů.

Čtyřlístek hráčů na zkoušku uzavírá dvacetiletý obránce Patrik Brůna. Pražský rodák posledních pět sezon strávil za velkou louží a nastupoval i v reprezentačních výběrech do šestnácti a dvaceti let.