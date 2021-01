Seniorům pomohou rezervovat očkování dobrovolníci, případně přijdou až domů

Seniorů starších 80 let žije v Plzeňském kraji necelých 25 tisíc, ale větší část pobývá v domovech sociálních služeb.

Jejich očkování už probíhá nyní, například v plzeňském městském Ústavu sociálních služeb skončí očkování už v pátek, v soukromém domově pro seniory Terasy v Plzni na Lochotíně už také dostali vakcínu všichni zájemci.

„Ostatním seniorům, kteří nebydlí v domovech sociálních služeb, budeme muset pomoci. Registrace není zrovna jednoduchá,“ sdělila hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.



Součástí registrace budou například dvě ověřovací SMS, které přijdou žadateli do mobilu.

Nyní v Plzeňském kraji probíhá očkování zdravotníků a paralelně i očkování v domovech sociálních služeb. „Do konce příštího týdne by měli být naočkovaní lidé v domovech sociálních služeb,“ uvedla hejtmanka. Dodala, že rychlost očkování zdržuje složitá administrativa.

Aby kraj usnadnil přístup k očkování seniorům, kteří nemají internet nebo registraci sami nezvládnou, spustí příští týden call centrum, do nějž budou směřovat dvě informační telefonické linky na pomoc seniorům.



Linky, které bude obsluhovat centrum Totem, nemohou začít fungovat hned v pátek, protože dobrovolníci na linkách se musí nejprve proškolit v novém systému.



Pokud senior nezvládne vyplnění formuláře s asistencí přes telefon, dojde za ním po dohodě dobrovolník přímo domů.

V Plzeňském kraji žije 25 tisíc seniorů starších 80 let

Zatím do kraje dorazilo 8 700 vakcín, použito bylo sedm tisíc. Kraj by měl do konce ledna dostat ještě přes 18 300 vakcín, v únoru přes 20 400.



Podle posledních informací z ministerstva zdravotnictví by jich ale ve skutečnosti mělo přijít o čtyři tisíce méně. Jde tedy pouze o vakcíny Pfizer/Biontech, které se musí skladovat při teplotě minus 70 stupňů.

„Vakcíny firmy Moderna půjdou jen do Moravskoslezského kraje, vakcíny firmy AstraZeneca přijdou až někdy v dubnu,“ sdělila Mauritzová s tím, že doufá, že počty se budou ještě navyšovat.

Prvních 975 dávek vakcíny dostal kraj na konci minulého roku, všechny použila Fakultní nemocnice Plzeň pro své zdravotníky. Z dalších dvou lednových dodávek šly vakcíny už i do ostatních nemocnic v kraji a také mobilnímu týmu EUC Kliniky, který od pondělí očkuje seniory v plzeňských pobytových zařízeních.

„Ve fakultní nemocnici jsou podle pana ředitele naočkováni všichni zdravotníci, v našich nemocnicích budou zdravotníci naočkováni do konce tohoto týdne,“ řekla Mauritzová. Jde samozřejmě o zaměstnance, kteří měli o očkování zájem.

Od neděle dostávají vakcínu proti covid-19 také zdravotníci z krajské záchranné služby. Zájem o ni zatím projevila asi polovina z nich, což je 250 lidí.

Od února bude na hejtmanství v provozu infolinka

Mauritzová odhaduje, že z necelých 25 tisíc seniorů nad 80 let věku, kteří v kraji žijí, jsou zhruba dvě třetiny v pobytových zařízeních pro seniory.



Mobilní týmy z krajských nemocnic by měly ve svých okresech zájemce z této prioritní kategorie obyvatel stihnout naočkovat příští týden.

Na Tachovsku a na severním Plzeňsku, kde nejsou akutní nemocnice, pomohou s očkováním mobilní týmy z Lázní Konstantinovy Lázně, své klienty a zaměstnance budou očkovat vlastními silami krajské nemocnice následné péče v Horažďovicích a v Plané nebo státní Psychiatrická nemocnice v Dobřanech.

Kraj se obrátil na svém webu na lékaře a zdravotníky, kteří by se chtěli jako dobrovolníci podílet na činnosti očkovacích center nebo mobilních očkovacích týmů. „Mám obrovskou radost, že k dnešku je tam nahlášeno už 140 zdravotníků,“ řekla Mauritzová.



Kromě organizace očkování povede kraj vlastní kampaň, aby lidé dostali správné informace.

Kromě letáků bude na hejtmanství od 1. února v provozu infolinka, na níž lékaři zodpoví dotazy volajících k očkování proti covidu. „Nejčastější dotazy a odpovědi zpracujeme a zveřejníme na našem webu,“ doplnila hejtmanka.