Škoda, že jsme antigenní testy neměli dřív, říká lékař. Jsou rychlé a jednoduché

Všude se teď objevují informace o antigenních testech, s jejichž pomocí se už testuje v některých domovech pro seniory. Je možné vysvětlit, co je to antigenní test?

Výsledkem antigenního testu je prokázání bílkoviny koronaviru v těle. Vypadá jako těhotenský test, tedy rychlotest, který určí výsledek do 15 minut. Ale pozor, s testy se musí umět zacházet. Protože je test méně citlivý, nemusí zachytit člověka, který je na úplném, často bezpříznakovém počátku onemocnění covid-19 nebo po pátém dnu onemocnění.

Pokud měl nemocný třeba před sedmi, osmi dny teploty, kašel a nakonec ztratil čich, jde velmi pravděpodobně o covid-19. Měl by ale zamířit na PCR test, protože u něj bude antigenní test pravděpodobně negativní. Důvodem je menší virová nálož neboli množství viru v těle, protože v závěru choroby je už relativně malé. Proto je výsledek při testování antigenním rychlotestem negativní a s pomocí PCR naopak pozitivní. V Klatovské nemocnici tyto testy používáme zhruba tři týdny na rychlou diagnostiku. Fungují poměrně dobře.