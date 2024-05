Štíhlá jako laň, silná jako býk. Místo olympiády Matoušková kraluje horalkám

„Přitom ke skotským hrám jsem se dostala úplnou náhodou,“ přiznává.

Před necelými dvěma roky sledovala s kamarádkou ligové závody ve Strážově. Vesnická pohoda s přátelskou atmosférou netradičního sportu jí dodala odvahu. „A já se nechala od chlapů ukecat, že si to půjdu vyzkoušet. Šel mi kámen, já dřív vrhala, a kluci na mě: Jsi dobrá, nechceš se přidat? A za čtrnáct dní jsem už jela na závody,“ vykresluje pobaveně.

Při skotských hrách se vrhá kamenem, hází speciálním kladivem, taky závažím do dálky i do výšky, překlápí se kláda. V tuzemsku sport v kiltech proslavil Tepličan Vladislav Tuláček, už trojnásobný mistr světa.

„Chytlo mě to hned. Já jsem celoživotní sportovec, dělala jsem vrcholově atletiku. A skotské hry mě uchvátily atmosférou. Vytvářejí ji lidé, kteří se v nich pohybují. Vyzkoušela jsem za život mnoho sportů, ale tenhle je nejvíc přátelský,“ nadšeně líčí Matoušková. „Lidé si tady úspěch přejí. Občas na sebe udělají bububu, ale na konci se obejmeme. Za mě to je super ve všech ohledech. Výsledky jsou až na druhém místě.“

Výsledky na druhém místě, Matoušková ovšem na prvním. „Přitom jsem asi pořád nováček.“

Závaží dostane přes laťku ve výšce čtyř metrů, kamenem vrhne i víc než jedenáct metrů, kladivo hodí za dvacet metrů. Nejvíc se zapotí s kládou.

„Je velká, těžká, člověk musí držet balanc, ideálně ji odhodit. Prostě udělat spoustu věcí dobře, aby byl i dobrý výsledek. Někdy má k pěti metrům a čtyřiceti kilogramům. Pro mě asi nejhorší disciplína, v lásce ji nemám,“ kření se sportovkyně, která pracuje na administrativní pozici na klatovském letišti.

V atletice se věnovala především skoku do výšky, ale také kouli. Na silové disciplíny by ji tipoval málokdo. „Nemám typickou postavu, přitom mi to jde. Nevím, kde se to ve mně bere. Ani si nemyslím, že hodně posiluji. Jen rekreačně, udržuji se ve formě. Ale že bych do toho bušila, to ne. Asi to mám v sobě,“ uvažuje nad svými rambovskými schopnostmi.

Úvaly, skotské hry (highland games), mistrovství České republiky 2023. Veronika Matoušková při hodu kamenem.

O atletické éře se moc bavit nechce, byť získávala i juniorské tituly. „Nemám na to dobré vzpomínky. Ze zdravotních důvodů jsem musela kariéru ukončit, nebylo to pro mě šťastné období,“ vrací se jen okrajově do minulosti. „Potíže se zdravím mi zavřely kvalifikaci na olympiádu v Pekingu, tím to pro mě skončilo.“

V Kristových letech má manžela, syna a teď i nový sportovní koníček. Skotské hry, jimž se v jejich domovině říká highland games. „Bylo by hezké si ve Skotsku zazávodit, ale priorita to není. Sport už dělám pro radost, pro zábavu, nechci se dostávat na vrcholovou úroveň a o něčem snít. Na to jsem už stará. Hlavní je pro mě rodina.“

Nejlepší česká „horalka“ si díky skotským hrám konečně oblékla sukni, přesně řečeno kilt, jinak nosí spíš kalhoty. „Ze začátku to bylo zvláštní, protože jsem sukně a šaty nenosila. Když už, tak výjimečně. K našemu sportu ale kilt patří, bez něj by to asi nebylo úplně ono. A má to větší kouzlo než upnuté legíny.“

A v kiltu se sportovně zase našla.