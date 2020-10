Některá zařízení si klienty a personál testují sami, výsledky mají hned

Ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni Přemysl Tomašuk doporučuje pravidelné testování. „O tom ale musí rozhodnout zřizovatel,“ sdělil Tomašuk. Podle něj je to uvedeno v příručce určené zřizovatelům, kterou vydalo ministerstvo zdravotnictví.

„Testy jsou dobrá věc, ale vždy vystihují jen aktuální stav. I přesto by ale pomohly, protože část nakažených by šla do izolace. My bychom to přivítali,“ uvedl Tomašuk.

Výsledky testů do třiceti minut

Testování vzali vážně v Plzni. Už více než měsíc provádějí zdravotníci Městského ústavu sociálních služeb, jehož zřizovatelem je město Plzeň, vlastní testování. Podle ředitele zařízení Vladimíra Chuchlera se testuje s pomocí přístrojů s diagnostikou PCR.

„Jde o klasický výtěr z nosohltanu, který dělají naše zdravotní sestry. Odběry provádíme průběžně zaměstnancům nebo třeba klientům, kteří se vracejí z hospitalizace,“ nastínil.

Výhodou podle Chuchlera je, že výsledky jsou velmi rychlé, mají je do půl hodiny. „Pokud bychom čekali několik dnů, může to znamenat i promoření celého zařízení. Spolehlivost testů je devadesátiprocentní. Pro naše účely to opravdu stačí. Jestliže jsme zjistili u někoho pozitivní výsledek na koronavirus, nikdy se nám nestalo, že by se lišil od výsledku z hygieny,“ doplnil.

Aktuálně mají v zařízení už čtyři přístroje, cena jednoho činí zhruba 20 tisíc korun.

Na rychlé testování vsadili i v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech. „Když je někdo nemocný, sami si covid pozitivní trasujeme, a máme je díky tomu podchycené dříve, než by to udělala hygiena. Spolupracujeme s plzeňskou Bioptickou laboratoří, která už během dne dodá výsledky testů. My jsme pak rychle schopni udělat opatření, abychom provozy udrželi s co nejmenším zasažením,“ popsal ředitel Vladislav Žižka.

Výsledkem je, že se od začátku září nakazilo jen 40 pacientů z 1200.

Na rychlé testování vsadili i v Dobřanech

Podle hejtmanky Marcely Krejsové je plošné testování zaměstnanců krajských domovů pro seniory téměř nemožné, protože se sotva stačí otestovat zařízení, která mají problémy.

„Je to o počtu testovacích míst, takže když někdo nemá potíže a je bez příznaků, zatěžovat systém zrovna teď, když je přetížený, je velmi složité. Myslím si, že na tom ztroskotává i avizovaný plán ministra zdravotnictví Romana Prymuly o plošném testování celé populace,“ sdělila Krejsová.

Ředitelka plzeňské soukromé Bioptické laboratoře Zdeňka Dušková ale dlouhodobě upozorňuje na to, že společnost má dostatečnou kapacitu na testování včetně odebírání vzorků, a dokonce je schopná operativně odebrat vzorky přímo na místě.

Toto preventivní testování by ale musel zaplatit Plzeňský kraj, protože zdravotní pojišťovny platí jen testy předepsané hygienou nebo praktickými lékaři.

Při první jarní vlně koronaviru vyzýval někdejší hejtman Josef Bernard, aby si příbuzní vzali seniory domů. Tím chtěl předejít tomu, že by se klienti v domovech pro seniory nakazili.

Nyní s uskupením STAN a Pirátů apeluje, aby se dala dohromady krajská koalice, která by podle něj měla kromě jiného řešit právě nákazu v zařízeních pro seniory.

„Za nás je to problematická situace. Známe situaci v Liblíně, kde je přes stovku nemocných. Nevím, jak se to mohlo stát,“ uvedl bývalý hejtman pro agenturu ČTK.

V Domově sociálních služeb v Liblíně na Rokycansku je po posledním testování nakažených 89 ze 132 klientů a 39 z 80 zaměstnanců. V zařízení pomáhají studenti. Ředitel Petr Kounovský vyzval k pomoci i dobrovolníky.

Situace byla v domově, kde žijí senioři a lidé s mentálním či tělesným postižením, personálně náročná už minulý týden. Teď se ještě zkomplikovala.

„Je to darda. Bez posily si to nedokážeme představit,“ přiznal ředitel. Aktuálně se o klienty mimo jiné starají čtyři studenti z plzeňské vyšší odborné zdravotnické školy.

V Liblíně je přes sto nakažených, pomáhají studenti

„Dvě děvčata uklízejí, dva chlapci jsou u lůžka. Je to pro nás samozřejmě velké plus, ale někdo je musí zaučit. Ještě bychom potřebovali dalších šest nebo sedm dobrovolníků,“ vyčíslil Kounovský.

Senioři či osoby s hendikepem zůstávají v izolaci přímo v domově. V nemocnici skončili dosud čtyři z nich. „V jednom případě šlo o dušnost, jinak přestali přijímat tekutiny a my jsme je potřebovali zavodnit. Bohužel jeden klient minulý týden zemřel,“ zalitoval ředitel.

Doplnil, že ačkoli udělali veškerá potřebná opatření, stejně nakažených stále přibývá.

„V sobotu jsme absolvovali druhé odběry. Výsledky přišly až v pondělí kolem poledne. Tři zaměstnankyně, které nakonec byly pozitivní, přišly normálně do práce. Problém je, že neměly vůbec žádné příznaky. Nedalo se to nijak poznat. Samozřejmě jsme je hned poslali domů. Laboratoře jsou zahlcené, je to pro všechny náročné,“ popsal Kounovský.

Doufá, že někteří zaměstnanci už tento týden nastoupí po desetidenní izolaci zpět.