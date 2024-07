Na Šumavě se bude jednat o osudu Roklanské chaty, loni ministr odložil bourání

Je to skoro přesně rok, kdy ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) vyrazil na Šumavu společně se zástupci obcí, Jihočeského a Plzeňského kraje a senátory. O Roklanské chatě pak prohlásil, že nevypadá dobře.

„Na jednání jsme se shodli, že necháme třemi odborníky posoudit aktuální stav chaty. Požádáme akademické pracoviště o prověření její historie. Dodnes není jasné, proč vznikla a k čemu měla být původně používána,“ prohlásil loni v červenci Hladík.

Dnes je ministr na Šumavě znovu a opět je důvodem Roklanská chata, o jejímž dalším osudu se bude mluvit.

Chata stojí kousek od hranic s Německem v oblasti, která je klidovým územím a z české strany je dlouhodobě nepřístupná. „Řešili jsme, zda by bylo možné ji přenést na jiné území, které by bylo lidem přístupné. Veřejnost by tam mohl ve vymezené části roku provádět průvodce,“ naznačil už dříve Hladík.

Roklanskou chatu postavili ve 30. letech minulého století a někteří turisté proti demolici protestují. Z české strany k budově nevede turistická trasa, od poloviny července do poloviny listopadu se k ní dá dostat jen z německé strany.

Jak před časem uvedl mluvčí národního parku Jan Dvořák, chata je napadená dřevomorkou a je v takovém stavu, který ji činí nebezpečnou.