O maturitách má být jasno za dva týdny, řekl Plaga. Ve hře je zrušení ústní

„Finální rozhodnutí o podobě maturit padne do konce pololetí, tedy v týdnu od 25. ledna, kdy už by také měla být aktualizovaná epidemiologická situace a vakcinační strategie, což avizoval ministr zdravotnictví Jan Blatný,“ řekla na dotazy iDNES.cz o podobě maturit mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.



Resort podle Lednové musí reagovat na vývoj epidemiologické situace ohledně koronaviru, který není tak pozitivní, jak úřad původně předpokládal. „Stejně jako na podzim povedeme debatu s odbornou veřejností na téma maturit 2021,“ dodala.

Úřad původně na konci listopadu informoval o tom, že maturity mají proběhnout podle plánu a změny nepředpokládá. Jen že se bude termín konání závěrečných zkoušek odvíjet od aktuální epidemiologické situace.



„V případě příznivé epidemiologické situace proběhne zkouška v nezměněné podobě, formě i ve standardních termínech. V případě méně příznivé situace je pak možné, obdobně jako ve zkušebním období jaro 2020, přistoupit k posunu termínů. Redukce jakékoliv části maturitní zkoušky se neplánuje,“ informoval resort.



Ministr školství Robert Plaga na svém instagramovém účtu oslovil žáky, které maturita čeká, aby zjistil, jak situaci ohledně závěrečných zkoušek vnímají. Jestli by raději maturitu ulehčili o slohové práce, didaktické testy nebo ústní zkoušky.



Jejich názory mají být jedním z podkladů pro debatu s řediteli škol, učiteli a školskými asociacemi. Příspěvek vyvolal mezi pedagogy rozporuplné reakce, jestli je taková anketa nyní na místě. K podobě závěrečných zkoušek vzniklo také několik peticí od maturantů nebo jejich rodičů.



„Bez ohledu na ni jsme si dobře vědomi toho, že situace maturantů i dalších závěrečných ročníků je velmi složitá, a proto také patří mezi priority ministerstva. Abychom znali i názor těch, kterých se to týká nejvíce, tedy samotných studentů, probíhá na instagramovém účtu pana ministra zjišťování a debata, jak tuto situaci oni sami vnímají. Chceme tak zmapovat nejen názor maturantů na tuto situaci, ale také jejich připravenost v tomto nelehkém čase,“ vysvětlila iDNES.cz mluvčí Lednová.

Komentářů pod příspěvkem Plagy je přes sedm tisíc. Nejvíc se jich podle ministra vyslovilo pro zrušení ústní zkoušky. To by ale bylo komplikované kvůli odborným předmětům, zmínil Plaga.



Druhým nejčastějším požadavkem studentů bylo podle ministra zrušení didaktických testů, na které se však podle některých lze dobře připravit i při výuce na dálku. Na třetím místě skončil sloh, na nějž se podle mnohých lze nachystat nejlépe.



Podobu maturitních zkoušek řeší i v zahraničí. Francie či Wales je z velké části ruší a nahradí je hodnocení od učitelů. Podobně je na tom Skotsko, Spojné státy americké nebo Polsko. U našich sousedů zrušili ústní část a zůstanou jen písemné testy.



Distanční výuka opět po Silvestru

Žáci se v prosinci vrátili z distančního vzdělávání do lavic, po Novém roce ale kvůli zhoršení epidemie opět přešli na výuku na dálku. Maturanti by se podle Blatného mohli k nějaké formě prezenční výuky vrátit nejdříve od 25. ledna, pokud to vývoj epidemie umožní.

Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května do 10. června. Písemné zkoušky, slohy z češtiny a cizích jazyků a praktické maturity mohou podle vyhlášky ministerstva začít od 1. dubna. Studenti se mohli k maturitě přihlásit do 1. prosince.

Loni na jaře se kvůli epidemii posunul termín maturit z dubna a května na červen. Navíc se zrušily slohové práce z češtiny a cizího jazyka. Tyto úpravy umožnil zvláštní zákon pro školní rok 2019/2020, který schválil Parlament na konci března ve stavu legislativní nouze. Díky novele školského zákona může nyní ministr při epidemii vyhlašovat změny pomocí mimořádného opatření.