Ministerstvo představí strategii očkování, jinak se bude počítat i PES

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

V pondělí byla hodnota 85 bodů ze sta. Podle bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymula dostalo už v ČR vakcínu asi 15 tisíc lidí. Číslo nemusí být úplně přesné, protože zatím nefunguje centrální informační systém, řekl v České televizi. Ministerstvo chce počty na tiskové konferenci představit.



Od pondělí se očkuje ve všech krajích, většinou zdravotníci nebo senioři v nemocnicích či domovech důchodců. Dosavadní vakcinační strategie počítá zpočátku s očkováním ve 30 centrech v nemocnicích, postupně by se pak měli zapojit praktičtí lékaři. Kapacity se budou navyšovat podle toho, jak bude Česko dostávat další dodávky vakcíny.

Lidé starší 80 let se budou moci podle dřívějších slov premiéra Andreje Babiše registrovat od poloviny ledna, ostatní od února. Postupně jim pak podle zdravotního stavu a věku budou přidělované termíny.

Aktuální PES skóre v okresech zelený (0–20)

žlutý (21–40)

oranžový (41–60)

červený (61–75)

fialový (76–100) 89 celá ČR Praha absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 21040 1588,8 Případů 4. 1. 1193 Potvrzené případy 83273 6288,2 Vyléčených 61196 4621,1 Mrtvých 1037 78,3 Benešov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1598 1607,4 Případů 4. 1. 63 Potvrzené případy 8927 8979,6 Vyléčených 7161 7203,2 Mrtvých 168 169,0 Beroun absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 1408 1481,2 Případů 4. 1. 87 Potvrzené případy 6249 6573,9 Vyléčených 4783 5031,7 Mrtvých 58 61,0 Kladno absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 2723 1635,6 Případů 4. 1. 212 Potvrzené případy 11161 6704,0 Vyléčených 8306 4989,1 Mrtvých 132 79,3 Kolín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 1567 1526,9 Případů 4. 1. 154 Potvrzené případy 7583 7389,2 Vyléčených 5913 5761,9 Mrtvých 103 100,4 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 1295 1707,8 Případů 4. 1. 120 Potvrzené případy 5284 6968,4 Vyléčených 3923 5173,6 Mrtvých 66 87,0 Mělník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 1713 1567,2 Případů 4. 1. 94 Potvrzené případy 7491 6853,5 Vyléčených 5649 5168,2 Mrtvých 129 118,0 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1680 1288,7 Případů 4. 1. 172 Potvrzené případy 8560 6566,2 Vyléčených 6774 5196,2 Mrtvých 106 81,3 Nymburk absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 1773 1757,4 Případů 4. 1. 141 Potvrzené případy 7005 6943,5 Vyléčených 5132 5086,9 Mrtvých 100 99,1 Praha-východ absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 2882 1556,3 Případů 4. 1. 197 Potvrzené případy 11774 6358,2 Vyléčených 8808 4756,5 Mrtvých 84 45,4 Praha-západ absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 2365 1583,7 Případů 4. 1. 160 Potvrzené případy 9362 6269,0 Vyléčených 6930 4640,5 Mrtvých 67 44,9 Příbram absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 1618 1405,7 Případů 4. 1. 103 Potvrzené případy 9338 8112,7 Vyléčených 7654 6649,6 Mrtvých 66 57,3 Rakovník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 823 1481,2 Případů 4. 1. 62 Potvrzené případy 4050 7289,2 Vyléčených 3168 5701,7 Mrtvých 59 106,2 České Budějovice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 2211 1128,6 Případů 4. 1. 197 Potvrzené případy 12705 6485,4 Vyléčených 10316 5265,9 Mrtvých 178 90,9 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 588 955,2 Případů 4. 1. 91 Potvrzené případy 2995 4865,5 Vyléčených 2333 3790,0 Mrtvých 74 120,2 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 1182 1303,3 Případů 4. 1. 51 Potvrzené případy 6187 6822,0 Vyléčených 4904 5407,3 Mrtvých 101 111,4 Písek absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 813 1135,7 Případů 4. 1. 41 Potvrzené případy 5119 7150,7 Vyléčených 4229 5907,5 Mrtvých 77 107,6 Prachatice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 87 Aktivních případů: 641 1257,4 Případů 4. 1. 62 Potvrzené případy 3251 6377,3 Vyléčených 2523 4949,2 Mrtvých 87 170,7 Strakonice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 691 976,4 Případů 4. 1. 30 Potvrzené případy 4667 6594,4 Vyléčených 3868 5465,4 Mrtvých 108 152,6 Tábor absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 1195 1164,8 Případů 4. 1. 108 Potvrzené případy 7498 7308,3 Vyléčených 6126 5971,1 Mrtvých 177 172,5 Domažlice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 1038 1672,5 Případů 4. 1. 22 Potvrzené případy 3909 6298,5 Vyléčených 2799 4510,0 Mrtvých 72 116,0 Klatovy absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 823 952,5 Případů 4. 1. 52 Potvrzené případy 5447 6304,0 Vyléčených 4538 5252,0 Mrtvých 86 99,5 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 2869 1476,7 Případů 4. 1. 211 Potvrzené případy 13229 6809,2 Vyléčených 10208 5254,3 Mrtvých 152 78,2 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc PES skóre: 83 Aktivních případů: 1037 1633,4 Případů 4. 1. 66 Potvrzené případy 4605 7253,3 Vyléčených 3495 5505,0 Mrtvých 73 115,0 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 1187 1484,1 Případů 4. 1. 100 Potvrzené případy 5594 6994,3 Vyléčených 4352 5441,4 Mrtvých 55 68,8 Rokycany absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 797 1615,0 Případů 4. 1. 67 Potvrzené případy 3165 6413,5 Vyléčených 2324 4709,3 Mrtvých 44 89,2 Tachov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 708 1303,0 Případů 4. 1. 29 Potvrzené případy 3133 5766,0 Vyléčených 2380 4380,2 Mrtvých 45 82,8 Cheb absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 1390 1516,9 Případů 4. 1. 140 Potvrzené případy 4635 5058,2 Vyléčených 3118 3402,7 Mrtvých 127 138,6 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 1097 955,4 Případů 4. 1. 25 Potvrzené případy 5755 5012,3 Vyléčených 4502 3921,0 Mrtvých 156 135,9 Sokolov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1090 1235,7 Případů 4. 1. 20 Potvrzené případy 5123 5807,6 Vyléčených 3916 4439,3 Mrtvých 117 132,6 Děčín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 2018 1557,8 Případů 4. 1. 187 Potvrzené případy 7999 6174,8 Vyléčených 5843 4510,5 Mrtvých 138 106,5 Chomutov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1162 930,0 Případů 4. 1. 70 Potvrzené případy 7037 5632,0 Vyléčených 5719 4577,2 Mrtvých 156 124,9 Litoměřice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 88 Aktivních případů: 1712 1430,6 Případů 4. 1. 80 Potvrzené případy 8546 7141,4 Vyléčených 6688 5588,8 Mrtvých 146 122,0 Louny absolutně na 100 tisíc PES skóre: 79 Aktivních případů: 1163 1341,5 Případů 4. 1. 52 Potvrzené případy 5476 6316,7 Vyléčených 4231 4880,6 Mrtvých 82 94,6 Most absolutně na 100 tisíc PES skóre: 83 Aktivních případů: 1342 1201,3 Případů 4. 1. 58 Potvrzené případy 6401 5730,1 Vyléčených 4926 4409,7 Mrtvých 133 119,1 Teplice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1740 1348,1 Případů 4. 1. 111 Potvrzené případy 7261 5625,5 Vyléčených 5403 4186,0 Mrtvých 118 91,4 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 2017 1690,2 Případů 4. 1. 148 Potvrzené případy 8220 6888,0 Vyléčených 6088 5101,5 Mrtvých 115 96,4 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1306 1264,3 Případů 4. 1. 116 Potvrzené případy 6206 6007,7 Vyléčených 4801 4647,6 Mrtvých 99 95,8 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 1651 1820,9 Případů 4. 1. 150 Potvrzené případy 7048 7773,5 Vyléčených 5290 5834,5 Mrtvých 107 118,0 Liberec absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 3573 2034,4 Případů 4. 1. 269 Potvrzené případy 14784 8417,9 Vyléčených 11081 6309,4 Mrtvých 130 74,0 Semily absolutně na 100 tisíc PES skóre: 90 Aktivních případů: 979 1321,2 Případů 4. 1. 94 Potvrzené případy 5809 7839,7 Vyléčených 4758 6421,3 Mrtvých 72 97,2 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 3949 2403,8 Případů 4. 1. 332 Potvrzené případy 13507 8221,8 Vyléčených 9406 5725,5 Mrtvých 152 92,5 Jičín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 90 Aktivních případů: 1137 1420,5 Případů 4. 1. 145 Potvrzené případy 5662 7073,5 Vyléčených 4435 5540,6 Mrtvých 90 112,4 Náchod absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 1881 1710,7 Případů 4. 1. 179 Potvrzené případy 9254 8415,9 Vyléčených 7232 6577,1 Mrtvých 141 128,2 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 1991 2508,1 Případů 4. 1. 195 Potvrzené případy 6664 8394,7 Vyléčených 4608 5804,8 Mrtvých 65 81,9 Trutnov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 2303 1952,1 Případů 4. 1. 205 Potvrzené případy 8647 7329,3 Vyléčených 6222 5273,9 Mrtvých 122 103,4 Chrudim absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 1953 1866,9 Případů 4. 1. 186 Potvrzené případy 9057 8657,6 Vyléčených 6994 6685,6 Mrtvých 110 105,1 Pardubice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 3611 2058,2 Případů 4. 1. 291 Potvrzené případy 12810 7301,6 Vyléčených 9075 5172,7 Mrtvých 124 70,7 Svitavy absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1518 1455,0 Případů 4. 1. 164 Potvrzené případy 7665 7346,7 Vyléčených 6037 5786,3 Mrtvých 110 105,4 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc PES skóre: 90 Aktivních případů: 1678 1213,5 Případů 4. 1. 224 Potvrzené případy 9454 6837,1 Vyléčených 7671 5547,6 Mrtvých 105 75,9 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 1879 1979,7 Případů 4. 1. 155 Potvrzené případy 8890 9366,3 Vyléčených 6873 7241,2 Mrtvých 138 145,4 Jihlava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1680 1478,5 Případů 4. 1. 162 Potvrzené případy 8304 7308,1 Vyléčených 6503 5723,1 Mrtvých 121 106,5 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 780 1078,8 Případů 4. 1. 97 Potvrzené případy 6075 8402,3 Vyléčených 5190 7178,2 Mrtvých 105 145,2 Třebíč absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1297 1170,5 Případů 4. 1. 163 Potvrzené případy 7399 6677,2 Vyléčených 5968 5385,8 Mrtvých 134 120,9 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 90 Aktivních případů: 1538 1301,6 Případů 4. 1. 75 Potvrzené případy 9320 7887,7 Vyléčených 7661 6483,7 Mrtvých 121 102,4 Blansko absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1274 1167,4 Případů 4. 1. 98 Potvrzené případy 6624 6069,5 Vyléčených 5171 4738,1 Mrtvých 179 164,0 Brno-město absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 5068 1329,0 Případů 4. 1. 268 Potvrzené případy 22738 5962,6 Vyléčených 17305 4537,9 Mrtvých 365 95,7 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 2652 1180,5 Případů 4. 1. 163 Potvrzené případy 13110 5836,0 Vyléčených 10284 4578,0 Mrtvých 174 77,5 Břeclav absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1355 1165,2 Případů 4. 1. 85 Potvrzené případy 5839 5021,0 Vyléčených 4319 3714,0 Mrtvých 165 141,9 Hodonín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 2198 1427,8 Případů 4. 1. 226 Potvrzené případy 11159 7248,8 Vyléčených 8761 5691,1 Mrtvých 200 129,9 Vyškov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 87 Aktivních případů: 1504 1629,8 Případů 4. 1. 108 Potvrzené případy 5846 6335,1 Vyléčených 4208 4560,0 Mrtvých 134 145,2 Znojmo absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1369 1197,2 Případů 4. 1. 140 Potvrzené případy 5999 5246,1 Vyléčených 4495 3930,9 Mrtvých 135 118,1 Jeseník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 72 Aktivních případů: 423 1114,1 Případů 4. 1. 29 Potvrzené případy 2463 6487,0 Vyléčených 1972 5193,8 Mrtvých 68 179,1 Olomouc absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 3337 1417,2 Případů 4. 1. 369 Potvrzené případy 16227 6891,3 Vyléčených 12619 5359,0 Mrtvých 271 115,1 Prostějov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 1764 1623,6 Případů 4. 1. 159 Potvrzené případy 9058 8337,2 Vyléčených 7195 6622,4 Mrtvých 99 91,1 Přerov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1937 1495,6 Případů 4. 1. 157 Potvrzené případy 10308 7959,1 Vyléčených 8238 6360,8 Mrtvých 133 102,7 Šumperk absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1148 953,4 Případů 4. 1. 111 Potvrzené případy 7490 6220,1 Vyléčených 6212 5158,7 Mrtvých 130 108,0 Kroměříž absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 2153 2043,8 Případů 4. 1. 150 Potvrzené případy 9472 8991,6 Vyléčených 7173 6809,2 Mrtvých 146 138,6 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1903 1338,0 Případů 4. 1. 129 Potvrzené případy 12652 8895,7 Vyléčených 10578 7437,5 Mrtvých 171 120,2 Vsetín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 2563 1788,1 Případů 4. 1. 153 Potvrzené případy 12146 8473,9 Vyléčených 9421 6572,8 Mrtvých 162 113,0 Zlín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 3640 1899,3 Případů 4. 1. 293 Potvrzené případy 17206 8977,7 Vyléčených 13299 6939,1 Mrtvých 267 139,3 Bruntál absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 1410 1539,4 Případů 4. 1. 146 Potvrzené případy 5328 5816,8 Vyléčených 3799 4147,5 Mrtvých 119 129,9 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 4430 2063,7 Případů 4. 1. 343 Potvrzené případy 16997 7918,1 Vyléčených 12304 5731,9 Mrtvých 263 122,5 Karviná absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 4756 1930,8 Případů 4. 1. 394 Potvrzené případy 18669 7579,0 Vyléčených 13656 5543,9 Mrtvých 257 104,3 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 82 Aktivních případů: 2967 1957,4 Případů 4. 1. 273 Potvrzené případy 10615 7003,0 Vyléčených 7530 4967,8 Mrtvých 118 77,8 Opava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 4619 2620,9 Případů 4. 1. 337 Potvrzené případy 16237 9213,2 Vyléčených 11416 6477,7 Mrtvých 202 114,6 Ostrava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 7859 2454,8 Případů 4. 1. 619 Potvrzené případy 23516 7345,4 Vyléčených 15283 4773,8 Mrtvých 374 116,8 Barvy odpovídají aktuálnímu skóre, stupeň se řídí rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví a Hlavní hygieničky

Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny se bude veřejnost u praktiků očkovat nejspíš v březnu. Od tohoto měsíce by Česko mělo dostávat dva miliony dávek měsíčně a denně očkovat kolem 80 tisíc dávek.



Patnáct tisíc naočkovaných lidí

Podle Prymuly to nepůjde jen v nemocnicích a ordinacích praktiků, potřeba budou velká centra. S těmi počítá pro každý okres i alternativní strategie, kterou v pondělí pro Jihočeský kraj představil jeho hejtman Martin Kuba.

Ministerstvo by dnes mělo představit také upravený výpočet rizikového skóre protiepidemického systému PES. Dosud vycházelo z počtu nových případů, nákazy seniorů, reprodukčního čísla a podílu pozitivních testů. Ta je ale podle ministra zdravotnictví Jana Blatného zkreslená velkým počtem antigenních testů, jejichž pozitivní výsledky se do počtu započítávají, v počtu denních testů ale nejsou.

Spolu s výpočtem rizikového skóre by se měla změnit také tabulka opatření rozdělených do pěti stupňů. Podle Blatného by mohly být některé aktivity, které jsou v některých stupních zakázané, umožněné za určitých okolností. Jednou z podmínek by mohl být negativní antigenní test.