Maturita 2021 není druhé kategorie, testy nesmí zatěžovat učitele, míní Plaga

Plaga uvedl, že bojoval za to, aby se žáci mohli vrátit do škol. Dodal však, že hlavní slovo má ministr zdravotnictví a epidemiologové, a protože čísla neklesla tam, kam měla, na nástupu studentů se vláda nedomluvila.

Doufá, že celý rok distanční nebude. „Objevily se nové sady testů. Nejsme to my, kdo může rozhodnout, jestli je ten test dostatečně spolehlivý, ale děláme vše pro to, abychom ty nabídky dostali k ministerstvu zdravotnictví. Chci, abychom se posunuli k situaci, aby se žáci mohli vrátit,“ informoval.

Jednalo se mimo jiné o neinvazivních samoodběrových sadách. V rozhovoru pro MF DNES Plaga uvedl, že variant je několik.

„Bavíme se o testech, které jsou k vyhodnocení buď přímo ve školách, ale řešíme i variantu PCR testů, které by vyhodnocovaly laboratoře. Odebírány by ale mohly být bez zdravotnického personálu, protože při počtu škol by to jinak bylo nerealizovatelné,“ popsal.

Testy by měly být hrazené z veřejného rozpočtu.

Podle druhého z účastníků debaty - poslance a šéfa STAN Víta Rakušana, je testování ku prospěchu věci, ale přenášet zodpovědnost na učitele je podle něj nesmysl. Příprava na distanční výuku je podle něj vyčerpávající a učitelé pracují na dvě stě procent. Chtít po nich v podstatě zdravotnický zákrok si neumí představit.



Podle Plagy jsou ztráty kvůli distanční výuce velké a dlouhodobé. „Jakákoli částka z veřejných prostředků použitá k tomu, abychom dostali studenty do škol, je dobře využitá,“ míní.



Zároveň důrazně popřel, že by maturanti roku 2021 měli být maturanty „druhé kategorie“ kvůli sníženým nárokům.

„Podařilo se nastavit balanc. Studenti žádali zrušení ústní maturity, ale právě tam je těžiště jejich budoucího uplatnění. Dali jsme ředitelům možnost, aby upravili praktickou část. Zároveň odpadl sloh a na didaktické testy dáváme více času - na ně se dá připravit se vzdáleným přístupem,“ popsal. „Nejsou a nebudou to maturanti druhé kategorie,“ uzavřel ministr.

Je to vyvážené řešení, souhlasil Rakušan

Z praktické zkušenosti středoškolského učitele hovořil také Rakušan. Uvedl, že toto řešení mu přijde poměrně vyvážené. „Pravomoc ředitelů zasahovat do školní části je v pořádku,“ uvedl. „Tohle je doba, na kterou budou historici vzpomínat jako na válku. Všichni, kdo jí prošli, mají nějaké šrámy. Je dobře, že se maturita šmahem neruší,“ řekl.

Jeden z návratů do normálnosti je podle něj chytat se bodů, které ji představují.

„Maturanti by určitě rádi slyšeli, že maturity nebudou, ale to není správná cesta,“ myslí si Rakušan. Apeloval však na to, že plán potřebuje, aby se maturantům už konečně mohlo navrátit do škol. Příprava na maturitu bez učitelů někde prostě není, doplnil.

„Je pravděpodobné, že se rozvírají nůžky mezi školami, které výuku zvládají a které ne,“ připustil Plaga. Situaci by mohly pomoci zvládnout letní doučovací kempy, respektive městské a příměstské tábory, které by mohly být plně hrazeny.