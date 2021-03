Babiš se plete, říkají firmy. Zaměstnavatelé na maturitu stále přihlíží

S premiérovým vyjádřením nesouhlasí například Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podle svazu totiž není pravda, že zaměstnavatelé maturitu nevyžadují a podle viceprezidentky svazu Mileny Jabůrkové by někteří dokonce mohli úřední maturitu považovat za méně hodnotnou než její klasickou formu.



„Složitost současné situace chápeme, ale zavedení úřední maturity nepodporujeme, protože by mohla diskriminovat letošní držitele maturity oproti maturantům z jiných ročníků,“ uvedla Jabůrková pro ČTK.

Podle ní je totiž maturita pro zaměstnavatele ověřením dosažených znalostí, protože váha známek i kvalita výuky v jednotlivých školách se liší. V případě nejasností s letošní maturitou by podle svazu mohly firmy dávat absolventům mzdy jako lidem se základním vzděláním.

Stejně se k tomu staví i personalisté. „Důležitost maturity není jen v kontrole učiva, ale i prokázání schopnosti studenta připravit se na ni a úspěšně ji zvládnout a to po stránce plánování, vytrvalé práce, zvládání stresu. U oborů, kde student dále nebude studovat, je to i nezbytná kontrola dosažených znalostí, “ říká Linda Picková, ředitelka divize Professionals personálně poradenské společnosti Randstad.

„Největší problém ale vidím v rozbití základního kamene školního systému. Pokud se studenti nedokážou v tomto obtížném prostředí na maturitu připravit, je otázka, jak v tomto on-line a náročném čase budou schopni pracovat,” dodala pro iDNES Picková.

Podobný názor má i předseda České konference rektorů Petr Sklenička, který podporuje odmítavý postoj středních škol k úředním maturitám. „Dovedeme si představit, že maturity nebudou zcela stoprocentní a kompletní, jak jsme zvyklí, když není nouzový stav, ale určité prvky maturit musí zůstat zachovány. Na tom se shodujeme,“ uvedl.

Maturita ukazuje schopnost pracovat

Ačkoliv na výsledné známky, s jakými student odmaturuje, se příliš nekouká, úspěšně složená maturitní zkouška je pro mnohé zaměstnavatele stále velmi klíčová. „ Na maturitu se stále přihlíží a je důležitým milníkem ve vzdělávání a to ne jenom u odborných profesí. Vypovídá především o osobním postoji, motivaci a vůli člověka. Je důkazem toho, že si student dokáže odříct pohodlí a tvrdě na sobě zapracovat,” říká manažer náboru a marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát.



„V době stále rychlejších technologických změn, které proměňují obsah většiny pracovních pozic, je právě schopnost se učit a něčemu novému se přizpůsobit ze všeho nejdůležitější,” dodává.

„Nedá se úplně předpokládat, že by v současné době navrhovaná podoba maturity bez klasické maturitní zkoušky, se známkami vycházejícími ze známek na vysvědčení, nějak uchazeče v očích potenciálních zaměstnavatelů diskreditovala, může to být ale určitý handicap z pohledu dalšího rozvoje absolventů,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

„Maturitní zkouška je totiž určitá zkušenost, která s sebou přináší aktivní formu přípravy a stresovou zátěž,“ vysvětluje Novák.

Klíčová je praxe a schopnosti

Některé firmy ale přiznávají, že ačkoliv je maturita důležitá, při náboru zaměstnanců na ni až tolik nekoukají. „Ano, maturita je základ. Ale samozřejmě jsou profese, ve kterých to není až tak důležité. Navíc pokud má uchazeč relevantní praxi a prokazatelné dovednosti, není to rozhodující. Vzdělání obecně spíš poukazuje na schopnost u něčeho vydržet a dokončit to, než že by zaměstnavatelé očekávali hotového člověka,“ říká HR partnerka firmy Sodexo Zuzana Krajča.



Podle ní by ani nemělo docházet k tomu, že by letošní maturanti v případě udělení úředních maturit měli být znevýhodněni. „Ta praxe a dovednosti jsou mnohem důležitější, takže si nemyslím, že by se k tomu mělo nějak zásadně přihlížet,” doplňuje.

Jsou však obory, kde je maturita naprosto zásadní. „Třeba ve státní správě si bez maturity neškrtnete. Je mnoho pozic, které jsou vhodné i pro lidi se základním vzděláním či učně, ale pokud má nějaký zaměstnavatel požadavek, že maturitu chce, rozhodně to hraje roli. Každý, kdo bude chtít zaměstnat maturanta, si jeho vysvědčení dříve či později vyžádá,” uzavírá Jitka Součková ze společnosti Grafton Recruitment.