Otevření škol od 1. března je nepravděpodobné, myslí si zástupce škol

Ministr vnitra Jan Hamáček v pátek oznámil, že jeho úřad vybral pro školy antigenní testy Lepu, z Číny je má dodávat firma Tardigrad International Consulting. První dávka by podle Hamáčka měla dorazit 28. února, tedy den před avizovaným návratem posledních ročníků středních škol do lavic.



Premiér Andrej Babiš však o víkendu řekl, že bude požadovat zrušení tendru. Stát by podle něj měl testy koupit přímo od výrobce. Kvůli špatné epidemické situaci premiér rovněž zpochybnil znovuotevření škol od pondělí 1. března.

Podle Zajíčka bude nyní záležet hlavně na tom, jak se vláda dohodne na výběrovém řízení na testy. Návrat žáků od 1. března je podle něj nicméně „na hraně“ i kvůli příslibu první dodávky jen s jednodenním předstihem. „Ve chvíli, kdy to přistane v Ruzyni, tak se to bude muset rozvést do jednotlivých krajů a rozdistribuovat do jednotlivých škol, což ale není záležitost na deset minut,“ řekl. I kdyby tedy vláda nezrušila sporný tendr, návrat žáků by se podle něj asi minimálně o den či dva mohl posunout.

Na to, že školy budou potřebovat čas na přípravu testování, upozornil v pátek také ministr školství Robert Plaga (za ANO). „Vím, že ministerstvo vnitra dělá vše pro to, aby se testy dostaly do ČR i přes hraniční termín dodávky co nejrychleji, a věřím, že zvládnou testy doručit do škol s předstihem,“ uvedl. „Je totiž potřeba poskytnout školám také nějaký čas na přípravu na testování, vyzkoušení organizačních pravidel a podobně,“ řekl.

Znovuotevření škol bez testů považuje Zajíček za současné epidemické situace za obtížně představitelné. „Samozřejmě bylo by to nejjednodušší řešení, ale bylo by to absolutně neudržitelné z mého pohledu, protože když se podíváte, co se děje v západních Čechách, jak rychle tam stoupají počty nakažených, tak situace je vážná, to si nelze představit, že bychom se bez takových opatření mohli do škol vůbec vrátit,“ řekl.

Kvůli epidemii jsou nyní otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol. Ostatní mají povinnou výuku na dálku.

Podle vládního materiálu z minulého týdne by se mělo od 1. března do poloviny měsíce vrátit do škol postupně ve třech etapách 450 000 žáků. Jako první by měly jít závěrečné ročníky středních škol, které na jaře čekají maturitní a závěrečné zkoušky. Po týdnu by se ve středních školách měla obnovit praktická výuka, která se na dálku často nedá vůbec nahradit. A další týden se měli do lavic vrátit i žáci devátých tříd, které v dubnu čekají přijímací zkoušky na střední školy.