Roste nechuť komunistů k prodloužení nouzového stavu. Skiareály by otevřeli

Kováčik tak potvrdil slova místopředsedy strany Stanislava Grospiče, který v sobotu v České televizi uvedl, že komunistům na jednání vlády vadí hned několik věcí. Také předseda KSČM Vojtěch Filip se v sobotu na stranickém webu nechal slyšet, že komunisté mohou jednat o vypovězení toleranční dohody.



„Bude to výsledek jednání v poslaneckém klubu. Ale je tady velmi silná tendence, že bychom nepodpořili prodloužení nouzového stavu. KSČM je více přesvědčena dále ho nepodporovat nežli ano. Toleranční dohoda je něco jiného, tam jsou mechanismy, jakým způsobem dál pokračovat,“ řekl Kováčik.

Prodloužení nouzového stavu komunisté podpořili do 14. února, avšak to podmínili tím, že se do škol vrátí žáci prvního stupně základních škol a poslední ročníky základních a středních škol. Další z podmínek bylo také otevření skiareálů. To se však nestalo. Vláda s odkazem na vývoj epidemie naopak rozhodla o zpřísnění některých opatření.



Místopředseda opoziční ODS Martin Baxa v pořadu označil Kováčikova slova za plané řeči. „Vláda už tři a půl roku stojí na vaší věrné podpoře a stane se to i teď. Jenom říkáte, že máte nějaké podmínky. Potom pan premiér zadupe, vy ustoupíte a vládu držíte dál. Nikdy jsem od vás neslyšel vyjádření ke školství, teď si najednou berete děti jako čistě rukojmí ve vašem politickém pošťuchování s panem premiérem,“ dodal Baxa.



Skiareály chce otevřít i SPD

Ke skiareálům se Kováčik vyjádřil tak, že by se otevřít měly, protože lidé na hory stejně jezdí. „My jsme požadovali, aby došlo k legalizaci toho, co se na horách děje. Majitelé jsou připraveni, aby dodrželi všechna opatření. Otevřením škol a skiareálů se nezhorší situace,“ uvedl.



Filip na webu KSČM konstatoval, že vláda selhává, neplní sliby. „Myslím, že i za této epidemické situace je možné, aby byly pro skiareály i pro školy na prvním stupni předepsány hygienické podmínky tak, jaké platí třeba pro supermarkety a obchody. Podle mě to byl reálný požadavek, který mohl významným způsobem uvolnit část lidí zpátky do zaměstnání, vrátit děti do škol a umožnit všem sportování za podmínek, které by nezhoršovaly stav epidemie,“ sdělil Filip.



I podle SPD by se první stupně základních škol a skiareály měly otevřít. „Situace je neúnosná, začíná se hroutit ekonomika i školský systém,“ uvedl Okamura.

„Chceme, aby se vláda soustředila na ochranu rizikových skupin, což je zhruba 17 procent lidí, zbylých 83 procent by měla nechat žít,“ míní.



Podle Jana Řehounka z hnutí ANO, který byl rovněž hostem pořadu, by se skiareály ale měly už do konce zimy uzavřít. „Dáme jim jasné kompenzace. Je to lepší než jim říkat týden, že otevřou a týden, že neotevřou,” prohlásil.



Vláda zpřísnila od půlnoci z pátku na sobotu mimo jiné pravidla pro volný pohyb osob a ubytování na služebních cestách. Nyní je možné jen s potvrzením od zaměstnavatele a bez příbuzných. Byl také omezen provoz vleků a lanovek. Lidé však do hor míří i přes zákazy a využívají možnosti nechat se ubytovat na krátkodobou smlouvu.