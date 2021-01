Žvýkačkové testy? Geniální, přiznal Havlíček. Mohou být lístkem na fotbal

Havlíček by chtěl, aby si lidé test prováděli například před příchodem do divadla nebo na fotbal. „Mají smysl v místech, kde je člověk delší dobu, třeba v kinech, divadlech, fitkách či hotelech,“ řekl pro CNN Prima News.

Zmíněné žvýkačkové testy už podle ministra dorazily na trh, ale ještě u nich probíhá certifikace. „Je to jako taková žvýkačka. Trochu zažvýkáte a prolnete slinami. Jsou geniální v tom, že nepotřebujete žádného odborníka a můžete si je udělat kdekoliv,“ řekl ministr.

Problém zatím představuje vysoká cena testu, Havlíček však doufá, že se časem sníží i na polovinu. „Když by lidé test dělali v nemocnici, vztahovalo by se na to zdravotní pojištění, když sami, tak ne. Šlo by o částku do 200 korun a každý si musí říct, zda na to má,“ uvedl.



Testy by fungovaly podobně jako antigenní, platily by 48 hodin. Pro získání výsledku je však stačí trochu požvýkat.

Havlíček shledává jejich největší výhodu v tom, že k nim není zapotřebí žádného odborníka a člověk si ho může udělat kdekoliv.

„Řešíme prodej k obchodech, je to velká výzva a byl bych rád, kdyby se to podařilo. S PCR testem je to komplikované, antigenní test také není úplně triviální, ale teď jsou k dispozici a už se začínají používat kloktací testy a žvýkací testy, a to by bylo výborné,“ dodal pro CNN Prima News.



Podle Havlíčka testy již dorazily a nyní u nich probíhá certifikace. Kdy přesně budou dostupné, se zatím neví. Také není vyřešené, zda by při testování před hromadnými akcemi testy platili lidé, nebo organizátoři.

Dále je zapotřebí vyřešit také otázku restaurací, kde by se člověk by musel testovat před vstupem. „Na druhou stranu jsme si říkali, že by to nemělo úplně smysl, protože se v nich střídá velký počet lidí a je problém i s kontrolou,“ uzavřel ministr.