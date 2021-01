Testy na covid nás stály 25 miliard, řekl Blatný. Jenže smlouvy mluví jinak

„Uvědomme si, že jsme za minulý rok utratili asi dvacet pět miliard korun jen za testování,“ pronesl ministr zdravotnictví Jan Blatný v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce v ČT. Moderátor se ho znovu dotazoval, zda uvedl částku správně, podle jeho informací mělo jít jen o pět miliard. Ministr Blatný ovšem trval na svém a pětadvacetimiliardovou částku potvrdil.

Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření i ministra Blatného - zda stát zaplatil za testy a testování skutečně několikamiliardovou sumu. Odpověď však zatím ministr nezaslal.

Ceny za testy, které zaplatilo ministerstvo zdravotnictví | foto: Registr smluv

Redakce iDNES.cz proto prozkoumala Registr smluv, kam musí všechny státní instituce ukládat smlouvy na všechny nákupy nad padesát tisíc korun.

Podle záznamů utratilo ministerstvo zdravotnictví až do dnešního dne za testy zhruba jednu miliardu korun. Další nákupy provedla také Správa státních hmotných rezerv, která má aktuálně otevřené dvě poptávky za necelý milion. Další rezorty a subjekty hlásí útraty ve stovkách milionů. Například ministerstvo vnitra za testy zaplatilo zhruba 180 milionů. Nikoliv desítky miliard.



Za všechny PCR testy by stát zaplatil asi 14,5 miliardy

V Česku bylo doposud PCR testy testováno 4 425 975 lidí (k 24. ledna pozn. red.). Ještě loni na jaře za tyto testy museli lidé platit až 2 900 korun, v květnu však resort rozhodl o zastropování ceny na 1 756 korun a od letoška je cena snížená na 1 109 korun.



Tyto testy, pokud má pacient žádanku od praktického lékaře nebo hygienika, jsou placené z veřejného zdravotního pojištění. Řadu z více než čtyř milionů testů si ovšem zaplatili sami lidé, kteří je potřebovali například kvůli testování či kvůli vlastnímu ujištění, zda jsou či nejsou pozitivní.

Ani v hypotetickém případě, kdyby všechny provedené testy zaplatil stát a to za nejvyšší částku 2 900 korun za test ještě před jejich regulací, se ovšem nedá dopočítat zmíněným 25 miliardám korun ministra Blatného. V tomto případě by šlo o necelých 14 miliard.

Další záležitostí je antigenní testování, které je od prosince zdarma. Doposud (do 24. ledna pozn. red.) ministerstvo zdravotnictví eviduje 1 371 483 takových testů. Zdravotní pojišťovny za ně poskytují úhradu 350 korun, každý účastník zdravotního pojištění je může podstoupit jednou za pět dnů zdarma.

Pokud by se i tyto testy měly započítat do státních výdajů, šlo by o necelou půl miliardu korun. V součtu se záznamy v Registru smluv a hypotetickou cenou za PCR testy se jedná o částku přibližně 16 miliard korun a nikoliv ministrem zmíněných 25 miliard.

Účty ministerstva zdravotnictví ohledně koronaviru budily kontroverze už v loňském roce. Tehdejší ministr Adam Vojtěch totiž nakoupil předražené respirátory v Číně. Ministerstvo zdravotnictví například nakoupilo ochranné pomůcky za 1,24 miliardy korun od společnosti La Factory, která dováží pomůcky právě z Číny. Firma však podle obchodního rejstříku v minulosti nevykázala žádné tržby.



Ministerstvo zdravotnictví také nakupovalo respirátory dráž než ministerstvo vnitra. Vnitro v přepočtu za jednu masku zaplatilo 2,79 dolaru (nakoupilo 4 miliony kusů). Ministerstvo zdravotnictví pak za respirátor zaplatilo minimálně 5,7 dolaru (nákup milionu kusů). Podle serveru Seznam zprávy v ceně nehrála roli případná množstevní cena.