Vláda má projednávat novou tabulku PES, vrátila by poslední ročníky do škol

Česko by se mělo přesunout do mírnějšího čtvrtého stupně v době, kdy počet pacientů s covidem v nemocnicích klesne pod 3000 a na jednotkách intenzivní péče pod 450. Až pak by se mohli vrátit do tříd i zbývající žáci prvního stupně základních škol.

„My si teď nemůžeme dovolit zdravotnický systém přetěžovat. Musíme dosáhnout toho, aby se nemocnice vyprázdnily,“ uvedl Blatný. Pro přechod do třetího stupně podle tabulky opatření PES by mělo být hospitalizováno méně než 2000 lidí.



Návrh ministerstva počítá s tím, že již v nejpřísnějším pátém stupni by se lidé mohli vrátit do fitness, ale potřebovali by negativní antigenní testy. Na test hrazený ze zdravotního pojištění mají lidé nárok jednou za pět dnů. Pokud by ho potřebovali častěji, museli by si ho zaplatit.

Nejnovější návrh nových protiepidemických opatření PES (19. 1. 2021)

Ve čtvrtém stupni by se lidem s negativní testem a respirátorem FFP2 mohly otevřít také některé kulturní akce. V nové podobě tabulky opatření PES by nemusel být nutný nouzový stav pro dva nejméně rizikové stupně a vláda by v takovém případě mohla opatření přijímat i bez něj. Nouzový stav je schválen zatím do 14. února.



Vrátí vláda 10 miliard korun armádě?

Do konce ledna vláda slíbila vrátit 10 miliard korun z rozpočtové rezervy armádě. Pokud kvůli tomu ještě nesvolá mimořádné jednání, v pondělí k tomu má do konce měsíce poslední příležitost. Koncem loňského roku armáda o peníze přišla kvůli požadavku komunistů, kteří tím podmínili podporu státního rozpočtu na letošní rok.



Premiér Andrej Babiš v neděli uvedl, že to bude záviset na zdravotním stavu ministra obrany Lubomíra Metnara a na tom, zda se bude schopen účastnit se on-line zasedání. Metnar je od minulého týdne v izolaci kvůli onemocnění covid-19, stejně jako ministr zahraničí Tomáš Petříček.



Vláda má na programu také návrh zákona o ochraně oznamovatelů protiprávní činnosti, kteří by měli získat ochranu před odvetou ze strany zaměstnavatelů.