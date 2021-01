Nemocnice jsou na hraně. Blatný bez poklesu pacientů neotevře školy

Dalších 18 procent jsou pracovníci ve sociálních službách a 13 procent tvoří senioři. Podle ministra jsou stále prioritní senioři, první dávku vakcíny dostalo zhruba 50 tisíc seniorů nad 65 let.



„Evidujeme vykázaná očkování asi u 20 tisíc lidí ve věku 65 až 79 let a u téměř 35 tisíc lidí ve věku nad 80 let. Senioři jsou pro nás v současné době tou nejvyšší prioritou,“ vypočítal ministr Blatný.



K vakcinaci má rezervovaný termín téměř 75 tisíc seniorů, což je podle dat ministerstva zdravotnictví asi 20 procent všech z dané populace.. Registraci, tedy přihlášení ještě bez termínu, se provedlo 172 tisíc těchto seniorů, což je procent z této populace.

„Takže během týdne se 44 procent seniorní populace zaregistrovalo a já znovu smekám před našimi seniory, protože to zvládají skvěle,“ dodal k resortním statistikám ministr.

Přednostní očkování nebudeme aktivně vyhledávat

V únoru by mělo přijít 100 tisíc dávek od Moderny, pokud se jí podaří schválit na konci ledna. Blatný předpokládá, že se tak stane. Co se týká očkování lidí mimo prioritní skupiny, kteří se nechali očkovat přednostně, nechystá ministr podnikat žádné aktivní kroky.



„Podstatné je se soustředit na průběh vakcinace, že probíhá úspěšně a pokud nějaké pochybení zjistíme, tak zakročíme. Ale já nebudu nikoho aktivně vyhledávat a snažit se, aby se lidé navzájem udávali,“ dodal Blatný s tím, že bude čekat, pokud se něco takového neobjeví v médiích.

Ministr Blatný schválil přednostní očkování pouze pro ochranku prezidenta Miloše Zemana. Výhody pro další odmítl, přiznal ale, že takovou možnost má.

Návrat do škol podle počtu hospitalizací

Návrat posledních ročníků do škol je podmíněný poklesem pod 3 tisíce hospitalizovaných. Pokud bude nákaza narůstat, návrat dětí do škol ministr zdravotnictví odmítá.

„V současné situaci to znamená se během dvou až tří týdnů dobrat tří tisíc hospitalizovaných v nemocnicích a v tu chvíli by byla úvaha o této změně reálná. Ve chvíli kdy se ten pokles buď zpomalí anebo by nedej bože došlo k tomu, že by opět začal stagnovat či případně růst, potom o tom v žádném případě nebudeme ani uvažovat,“ dodal ministr.