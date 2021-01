Vláda projedná novou tabulku opatření PES i nošení respirátorů

5:21

Vláda po potvrzení prodloužení nouzového stavu až do 14. února projedná návrh ministerstva zdravotnictví na úpravu opatření proti šíření koronaviru v nižších stupních protiepidemického systému PES. Nová tabulka by měla například umožnit chodit do fitness či organizaci některých kulturních či akcí pro lidi s negativním antigenním testem.