Závěrečné ročníky a možná i 1. stupeň ZŠ čeká návrat i v nejtvrdším režimu

Podle ministra školství Roberta Plagy se v dohledné době otevřou malotřídky, které představují asi třetinu všech základních škol v Česku.

Na načasování těchto zmírňujících opatření v rámci systému PES si ale bude nutné ještě počkat. Vláda o tom bude rozhodovat příští týden.

V současnosti jsou otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Ostatní žáci se vzdělávají povinně distančním způsobem.

„Úpravy ve školské části matice PES počítají nejen s možností návratu maturantů, respektive závěrečných ročníků středních a základních škol, ale podařilo se nám s ministerstvem zdravotnictví domluvit i na provozu malotřídních škol už ve stupni pět, uvedl na Twitteru Plaga.

„V případě, že to epidemická situace povolí, tak bychom mohli uvažovat o celém prvním stupni,“ řekl ministr zdravotnictví. Podle něj je ale nyní brzo na to říkat, kdy to nastane. „Budeme to vědět v průběhu příštího týdne,“ uvedl.

Nový PES od středy?

V pondělí chce Blatný představit upravený systém PES vládě a ve středu by se mělo rozhodnout o tom, kdy kdo do školy půjde. „Nebude to dřív než to další pondělí,“ dodal.

Komunisté si obnovení provozu prvního stupně kladli ve čtvrtek jako jednu z podmínek pro podporu při hlasování o prodloužení nouzového stavu. Blatný ve Sněmovně řekl, že předpokládá otevření celého prvního stupně začátkem února, pokud to epidemická situace povolí. V prvních až pátých třídách je podle údajů ministerstva školství přibližně 550 tisíc dětí.

Do škol může nyní chodit zhruba 216 tisíc prvňáků a druháků, 27 tisíc žáků speciálních škol a 365 tisíc dětí ve školkách. Deváťáků je podle údajů ministerstva školství kolem 94 tisíc a žáků posledních ročníků maturitních i učňovských oborů asi 93 tisíc. Jejich návrat do škol označovalo ministerstvo za svou prioritu už dříve. Na jaře tyto žáky čekají přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky.

Co maturity? ptá se premiér

Premiér Andrej Babiš vyzval v pátek Plagu, aby se brzy vyjádřil k tomu, jak budou letos s ohledem na covid-19 vypadat maturity a další závěrečné zkoušky. „Já jsem určitě pro, aby ty zkoušky nebyly v plném rozsahu vzhledem k situaci. Za té první vlny tomu ministr nevyhověl, já bych to skutečně doporučoval,“ uvedl Babiš při návštěvě Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Plaga už dříve uvedl, že o podobě maturitních zkoušek rozhodne příští týden.



Ředitelé škol se už na začátku ledna obrátili na ministerstvo zdravotnictví také s výzvou, aby se mohly úplně otevřít i takzvané malotřídky. Podle organizátora výzvy, ředitele ZŠ v Branticích na Bruntálsku Adama Šimůnka, je z celkového počtu více než čtyř tisíc základních škol v Česku 38 procent malotřídních. Na podzim jim ministerstvo udělilo výjimku, díky které se s prvňáky a druháky do tříd mohli vrátit i jejich spolužáci z prvního stupně. Ostatní žáci malotřídek zůstávali doma.

Blatný v pátek rovněž uvedl, že se umožní i činnost jeslí pro děti do tří let. Naopak dál uzavřené mají zůstat takzvané lesní kluby, jejichž zástupci upozorňovali, že fungují stejně jako mateřské školy.

„Bohužel po legální a formální stránce se v současné době jedná o spolky a vzájemnou výpomoc lidí, takže my to nemůžeme vyjmout výjimkou, protože to má jiný statut než zmiňované mateřské školy,“ řekl ministr.