Index PES je více než týden ve čtvrtém stupni, R se zhoršilo popáté v řadě

V nemocnicích je momentálně 6 131 pacientů s covidem-19, ubylo jich asi 250 oproti středě. V těžkém stavu je 1 044 lidí. Celkem je v zemi aktuálně zhruba 114 000 nakažených. Podíl pozitivních testů ve čtvrtek dosáhl bezmála 31 procent, nejvíce od 13. ledna.



Počet zemřelých s koronavirem v Česku přesáhl 15 000. Dosažení posledního tisíce úmrtí trvalo sedm dní. V lednu přibývá kolem 150 obětí denně. Tento týden je obětí 488. Na čtvrtek zatím připadá 68 zemřelých, tyto údaje ale obvykle při dalších aktualizacích rostou.

Aktuální PES skóre v krajích zelený (0–20)

žlutý (21–40)

oranžový (41–60)

červený (61–75)

fialový (76–100) 73 celá ČR

Zdroj: Otevřená data ÚZIS.

Poznámka:z důvodu nekonzistence dat jednotlivých KHS ( Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném kraji.z důvodu nekonzistence dat jednotlivých KHS ( tabulka Jana Šablatury a jejich historie na Githubu ) jsme pro obarvování začali používat data ÚZIS, která se aktualizují vždy v jednu hodinu po půlnoci.

Vedle reprodukčního čísla se index počítá také podle průměru nakažených na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny, čtrnáctidenního průměru nakažených mezi seniory a podílu hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici. Všechna tato tři kritéria už několik dní klesají, vyplývá z údajů ministerstva zdravotnictví.



Index byl od neděle tři dny na 70 bodech, ve středu se o tři body zvýšil. Důvodem byl právě nárůst reprodukčního čísla nad hranici 0,8. Na začátku ledna se reprodukční číslo dostalo na hodnotu 1,45, poté začalo klesat až na nedělních 0,68. Od té doby roste.

Ministerstvo také uvedlo, že zdravotníci v Česku aplikovali ve čtvrtek 13 190 dávek vakcíny proti covidu-19. Od začátku vakcinace provedli 170 670 očkování. Dosavadním rekordem je 14 380 vakcinací ve čtvrtek minulého týdne. V tomto týdnu bylo maximem 13 966 naočkovaných v úterý.

Přehled očkování po krajích v pátek ministerstvo ještě neaktualizovalo. Podle údajů ke středečnímu večeru bylo nejvíce dávek podáno v Praze, téměř 45 200. Naopak nejméně dávek, zhruba 2 800, naočkovali zdravotníci v Pardubickém kraji.



Nejzasaženějším regionem je již delší dobu Trutnovsko, kde za posledních sedm dní zaznamenali 1 109 nakažených na 100 000 obyvatel, následuje Chebsko s 885 nakaženými. V mnoha regionech včetně Prahy ale tento ukazatel klesl pod 300, relativně nejlépe na tom je Chomutovsko s 207 nakaženými na 100 000 obyvatel v uplynulých sedmi dnech.

Opatření proti koronaviru v ČR, která se indexem řídí, nyní odpovídají nejpřísnějšímu pátému stupni. Vláda zatím rozvolnění neplánuje. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale bude navrhovat, aby od 1. února platila aktualizovaná opatření v protiepidemickém systému PES. V některých stupních rizika bude možné pořádat hromadné akce pro účastníky, kteří předloží negativní test.

Do posuzovaných parametrů by se měla kromě počtu případů promítnout také naplněnost nemocnic. Právě kapacitou nemocnic podmiňují nyní vládní představitelé rozvolnění opatření. Blatný na začátku týdne uvedl, že pro přechod na čtvrtý stupeň by nemělo být v nemocnicích víc než 3 000 lidí. Podle posledních dostupných údajů jich je ale více než dvakrát tolik.