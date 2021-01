Babiš žádá o delší nouzový stav. KSČM trvá na návratu dětí do škol od února

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Druhou podmínkou je otevření skiareálů na konci ledna a třetí konec nočního zákazu vycházení. Podmínky KSČM po ranní poradě poslaneckého klubu představil poslanec Zdeněk Ondráček.



Podle šéfa klubu Pavla Kováčika, by také měla vláda jednat o nákupu vakcín na očkování proti covid-19 i jinde než v EU, i v Rusku a Číně. To řekl premiéru Andreji Babišovi už šéf komunistů Vojtěch Filip.

„Vláda žádá hlavně proto, že je třeba dosáhnout zásadního obratu v boji s epidemií,“ hájil žádost vlády o delší nouzový stav před poslanci premiér. „Musíme dělat plošná opatření a bez nouzového stavu je dělat nemůžeme,“ řekl Babiš.



Bez nouzového stavu to není možné, řekl Hamáček

„Musí pokračovat současná opatření. Bez nich není možné snížit tlak na zdravotnický systém. Vědí to i všichni poslanci, hlasování proti prodloužení nouzového stavu by pro byla rána pro zdravotníky. Přineslo by to rozvolnění všech nařízení, odchod vojáků z domovů pro seniory a odchod pomoci z nemocnic,“ řekl šéf ČSSD, ministr vnitra Jan Hamáček.



Ještě před hlasováním poslanců ministr zdravotnictví Jan Blatný představil úpravu v rezervačním systému pro očkování proti onemocnění covid-19.

Jde o to, aby lidé, kteří se zaregistrují, ale nezískají hned termín, nemuseli neustále hlídat, kdy se uvolní termín, ale byli by informováni sms. „Nikdo se nebude muset pětkrát denně pokoušet o přístup do systému,“ řekl Blatný.



Teoreticky by vláda mohla pro svou žádost o prodloužení nouzového stavu získat i podporu některých dalších opozičních poslanců, nejen komunistů. „Jsme ochotni prodloužit nouzový stav v řádu dnů,“ řekl šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek řekl, že jeho strana se rozhodne podle míry ochoty vlády jednat s opozicí. Pokud podpoří nouzový stav Piráti, tak podle Michálka o 15 až 21 dnů.

Nouzový stav platí při již od 5. října a je schválen zatím do 22. ledna.