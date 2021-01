Do divadla s negativním testem? Nejspíš od února, řekl v Rozstřelu Havlíček

Podmínka negativního testu u určitých aktivit se má v systému PES objevit vůbec poprvé. „Jsou to aktivity sportovního a kulturního charakteru, plus vzdělávací akce s účastí nad 10 osob,“ přiblížil Havlíček. V rámci 4. stupně však budou stále platit i opatření jako povinné roušky, dvoumetrové rozestupy a omezení kapacity.

Podle Havlíčka se zatím uvažuje o stropu 20 procent standardní kapacity, případně maximu 300 sedících lidí. „Negativní antigenní test bude muset být maximálně dva dny starý, u PCR testu je to pět dní,“ dodal.

Podmínka negativního testu má podle něj smysl jen u volnočasových aktivit, neměly by sloužit jako „vstupenka“ do obchodu či restaurace. „V divadle člověk přijde za večer jednou a musí stejně ukázat lístek, v tom prostoru je kontrola testů řešitelná. Ale neumím si představit jak by se to kontrolovalo například v restauraci,“ řekl Havlíček.

Návrat lyžařů

Do čtvrtého stupně PSA však Česko zatím nezamíří. „I když se indikátor už týden drží v tomto stupni, zatím nebudeme navrhovat oficiální krok do čtyřky, protože nejsou splněna další kritéria. Jedná se zejména o obsazenost nemocnic, která je stále dvakrát vyšší než bychom si představovali, nehledě na to, že zde máme britskou mutaci viru,“ upozornil vicepremiér. Jeden stupeň systému bude i nadále platit pro celou ČR, podmínky se v jednotlivých krajích lišit nebudou.

K částečnému rozvolnění by však mělo dojít ve skiareálech, Havlíček je chce otevřít lyžařům za přísných podmínek, tak jak je tomu například v Rakousku. Podrobnější scénář pro provozovatele sjezdovek chce společně s ministrem zdravotnictví Janem Blatným představit v polovině příštího týdne.

„Na rozdíl od restaurace, když zavřeme sjezdovku tak lidé tam stejně chodí, například se sáňkami. Lyžařská centra mají navíc krátkou sezonu, během které musejí vydělat na celý rok. Kompenzace jsou pouze částečné a stát to stojí obrovské peníze, 50 milionů denně,“ uvedl Havlíček.