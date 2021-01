Povolme vleky za přísných opatření, navrhuje Havlíček po vzoru Rakouska

„Setkal jsem se včera (v sobotu - pozn. red.) večer s hlavními zástupci horských středisek a vleků. Řešili jsme to opravdu detailně. Je to jiné, než před týdnem, nyní šlo hlavně o přeplněné parkoviště, lidé vyrážejí hodně na běžky, za turistikou, v některých areálech to zvládají, někde už to bylo přes kapacitu a musela pomáhat policie,“ vyjádřil se pro iDNES.cz ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček k sobotní velké návštěvnosti hor a místnímu kolapsu dopravy.



Havlíček navrhuje jít cestou rakouských horských středisek.

„Tedy opravdu přísná opatření, ale nechat vleky fungovat a mít to řízené. Pokud tomu neodpovídá epidemiologická situace, což musíme respektovat, pak se musí zapojit provozovatel, obec, policie,“ doplnil ministr.

Lidé v sobotu vzali hory útokem, plně obsadili mnohá parkoviště a na některých místech nastal dokonce kolaps dopravy. Do Bedřichova v Jizerských horách uzavřela policie příjezdové cesty i v neděli.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný chce situaci probrat s Ústředním krizovým štábem i ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Ten však redakci iDNES.cz řekl, že už neví jak by se snad dala opatření upravit.

V sobotu večer v rozhovoru pro televizi Nova pak Blatný řekl, že vzhledem k tomu, že napadl sníh, se situace na horách dala očekávat, a největší problémy byly v dopravě kvůli neukázněnosti řidičů. To, že lidé byli v přírodě, ale podle něj neodporovalo epidemickým opatřením, apeloval však opět na dodržování rozestupů a nošení roušek.

Kompenzační program, po kterém vlekaři už nějakou dobu volají, je podle Havlíčka v posledních dnech intenzivně připravován. Ministr průmyslu a obchodu slibuje, že vlekaři budou mít zdroje na zapojení všech lidí. „Věřím, že se to od příštího týdne uklidní a současně, že brzy areály pustíme, po vzoru Rakouska,“ doufá Havlíček.