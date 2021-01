Cestování z rizikových zemí EU jen s testem, lídři žádají dodávky vakcín

7:13

Evropská unie zavede kategorii zvláště rizikových zemí, jejichž obyvatelé budou potřebovat pro cesty do zahraničí testy. Hranice zůstanou otevřené. O opatřeních ke zpomalení šíření nakažlivějších mutací koronaviru ve čtvrtek jednali představitelé členských zemí. Také tlačili na to, aby se co nejvíce urychlila distribuce zatím nedostatkových vakcín.