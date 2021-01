EU by mohla nakupovat vakcíny i v Číně, tvrdí Filip. Je to jinak, řekl Babiš

Babiš si na osmou hodinu ranní na Úřadu vlády naplánoval zásadní schůzku. Filip od vlády požaduje zásadní změnu strategie očkování i to, aby Česko nakupovalo vakcíny nejen v Evropské unii.



„Pokud chtějí Rusko a Čína dodávat vakcínu do Evropské unie, musí o to požádat EMA. To jsem řekl i panu Filipovi,“ řekl po schůzce s Filipem IDNES.cz Babiš. S německou kancléřkou mluvil v úterý a nejen o očkování, ale i třeba o pendlerech.

„Premiér mě potěšil, když řekl, že jednal s paní Angelou Merkelovou, která bude prosazovat, aby kromě firem Pfizer a BioNTech se v Evropě certifikovaly i vakcíny z jiných zemí včetně Ruska a Číny,“ uvedl. Až budou dostupné vakcíny, které nemají tak složité požadavky na skladování, bylo by podle Filipa vhodné místo velkých očkovacích center vakcinaci svěřit obvodním lékařům.



Už v úterý vyzval vládu, aby nakoupila vakcínu, kde to je možné. „Naše strategie selhává na tom, že jsme zvolili špatnou taktiku nákupu očkovací vakcíny. Jestli někdo z ideologických důvodů odmítá nákup vakcíny z Ruské federace, z Číny nebo jiného státu, připadá mi to nelogické, hloupé, a promiňte mi, proti občanům České republiky,“ řekl Filip.



Komunisté se rozhodnou až ve čtvrtek ráno o prodloužení nouzového stavu. Mohlo by to být na dobu, po kterou bude podle ministra zdravotnictví Jana Blatného nutná pomoc vojáků v nemocnicích. Vláda chce nouzový stav, který je zatím schválený do 22. ledna, prodloužit o třicet dnů - až do 21. února.



Komunisté od Babiše požadují, ať vláda očkování decentralizuje a dá při něm co největší roli praktickým lékařům a krajům. „Proti očkovacím centrům navrhuji, a myslím to úplně vážně, decentralizaci toho řešení, tak aby to bylo co nejvíce těch praktiků, kteří mají své obvody, ale v tom případě musí stát zvolit jinou strategii a vyzvu k tomu vládu,“ řekl v úterý předseda komunistů Filip. Nouzového stavu se ale zastal. „Nemůžeme bez nouzového stavu přikázat někomu jinou práci, než zastává,“ řekl Filip.