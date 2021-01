Změňte strategii očkování, žádá od vlády za podporu nouzového stavu KSČM

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Proti očkovacím centrům navrhuji, a myslím to úplně vážně, decentralizaci toho řešení, tak aby to bylo co nejvíce těch praktiků, kteří mají své obvody, ale v tom případě musí stát zvolit jinou strategii a vyzvu k tomu vládu,“ řekl předseda komunistů.



Filip: Nakupujme vakcínu nejen v EU. I v Rusku či Číně

Filip si nemyslí, že by něčemu prospěla debata o vyšetřovací komisi k očkování. „Jediné řešení je dostatek vakcíny, to znamená, že nemůžeme připustit, že se bude kupovat jenom prostřednictvím Evropské unie,“ řekl předseda KSČM.

Vyzval vládu, aby nakoupila vakcínu, kde to je možné. „Naše strategie selhává na tom, že jsme zvolili špatnou taktiku nákupu očkovací vakcíny. Jestli někdo z ideologických důvodů odmítá nákup vakcíny z Ruské federace, z Číny nebo jiného státu, připadá mi to nelogické, hloupé, a promiňte mi, proti občanům České republiky,“ řekl Filip.



Nouzového stavu se ale zastal. „Nemůžeme bez nouzového stavu přikázat někomu jinou práci, než zastává,“ řekl Filip. Definitivně se podle něj poslanci KSČM rozhodnou, jak budou hlasovat o jeho prodloužení, ve čtvrtek ráno, kdy o tom má Sněmovna jednat.

STAN je ochoten nouzový stav prodloužit o pár dnů

Ministra zdravotnictví Jana Blatného vyzve opoziční hnutí STAN, ať vláda finančně motivuje lidi, kteří jsou nuceni být v karanténě, aby v ní skutečně zůstali a omezili šíření koronaviru. „Jsme ochotni prodloužit nouzový stav v řádu dnů,“ řekl šéf hnutí Vít Rakušan. Spolu s lídrem Pirátů Ivanem Bartošem bude jednat s Blatným.



Rakušan řekl, že je možné upravit krizovou legislativu a vláda by podle něj neměla vytvářet falešnou realitu, že buď nouzový stav, nebo nic. „Odmítáme vyhlášení nouzového stavu na dalších třicet dnů bez toho, aby splnila podmínky,“ řekl šéf hnutí STAN.



Piráti se rozhodnou podle ochoty vlády jednat s opozicí

Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek řekl, že jeho strana se rozhodne podle míry ochoty vlády jednat s opozicí. Pokud podpoří nouzový stav Piráti, tak podle Michálka o 15 až 21 dnů.

První místopředsedkyně STAN Olga Richterová bude například jednat s vládou o navýšení nemocenské pro lidi s nemocí covid-19.

Ministr vnitra Jan Hamáček novelu krizových zákonů projednával s opozicí v listopadu. Slíbil, že z něj vyřadí věci, které opoziční strany kritizovaly. Odmítl ale odhadovat, zda bude možné úpravu krizových zákonů využít při současné epidemii, a označil za nerealistické, že by byla novela ústavního zákona schválena za několik týdnů.

ODS chce odpovědi vlády k očkování a odškodnění

„Než Sněmovna začne jednat o nouzovém stavu, musí vláda odpovědět na otázky k očkování a odškodnění,“ řekl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Sněmovna se odpoledne sejde na řádné lednové schůzi.

„Nemůže začít ničím jiným než tématem očkování,“ řekl Stanjura. Vláda podle něj bohužel selhává v tom dostat vakcínu k co největšímu počtu lidí. Poslanci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 budou usilovat o to, aby se tím Sněmovna přednostně zabývala.



Občané v každém kraji by měli podle něj vědět, zda dostávají stejný podíl dodávek vakcíny pro rizikové skupiny jako ve vedlejším kraji. „Pokud nebudeme znát přesná čísla, budou vznikat jen spekulace a nevraživost mezi občany,“ řekl Stanjura.



Hnutí ANO zařazení mimořádného bodu podpoří, řekl šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, ale chce, aby se hlavní diskuse o očkování odehrála až ve čtvrtek.

„Jednoznačně vnímáme potřebu diskuse o očkování,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. „Přednesu za vládu souhrn situace k dnešnímu dni,“ uvedl ministr.

Nakonec to rozhodnou komunisté, řekl Stanjura

Stanjura predikoval, kdo má klíč k tomu, jak dopadne hlasování o prodloužení nouzového stavu. „Nakonec to rozhodnou komunisté. S námi vláda o prodloužení nouzového stavu nejedná,“ uvedl předseda poslaneckého klubu ODS.



„Chceme odpovědi na otázky, které klademe. Ne pro nás, ale pro veřejnost,“ uvedl bývalý šéf lidovců Marek Výborný. Veřejnost se podle něj musí jasně dozvědět, kdy se budou moci registrovat k očkování lidé mladší osmdesáti let. Vláda původně slibovala, že to bude od začátku února, ale později od toho začal premiér Andrej Babiš couvat.

Anticovidový tým ODS, KDU-ČSL a TOP 09 chce od vlády informace o termínech očkování rizikových skupin, přehled o počtu očkovaných a větší zapojení samospráv.



Cena za lockdown: 1 až 1,5 miliardy denně, řekl Jurečka

„Jeden den lockdownu nás stojí jednu až jednu a půl miliardy korun,“ upozornil předseda lidovců Marian Jurečka. Bude chít po vládě, aby systém registrace k očkování byl uživatelsky přívětivý a jednoduchý. Do systému mají být podle něj více než dosud zapojeni praktičtí lékaři.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová o víkendu televizi CNN Prima News řekla, že bude chtít navrhnout zřízení vyšetřovací komise, která by prověřila předbíhání při očkování. Kvůli tomu, že byli kromě zaměstnanců Státního zdravotního ústavu očkováni i jejich rodinní příslušníci, musel rezignovat šéf ústavu Pavel Březovský.

Pusťte děti do škol, vyzvala vládu Trikolóra

K otevření škol vyzvala na tiskové konferenci Trikolóry místopředsedkyně hnutí Zuzana Majerová Zahradníková.

„Vláda nemá jakákoliv data, ani nemá snahu je dostat. Prvňáci a druháci ve škole jsou, třeťáci a čtvrťáci ne. Kde jsou data za poslední měsíc o počtu nakažených prvňáků versus třeťáků? Pakliže jsou čísla stejná, okamžitě otevřete školy. U malotřídek, devátých tříd a maturitních ročníků je to třeba udělat hned,“ uvedla.Prodlužování nouzového stavu Trikolóra nepodpoří.

Stejně se zachová také hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. „ Některá zdravotnická zařízení kolabují kvůli nedostatku lůžek a odborného personálu. Kvůli Evropské unii je i nedostatek vakcín pro rizikové skupiny. Nouzový stav ale není možné stále prodlužovat, protože se jedná o stav, kdy jsou plošně omezeny základní lidské svobody a mechanismy parlamentní demokracie a veřejné kontroly účelného hospodaření vlády,“ řekl Okamura.

Poslanci rozhodnou o zákonech vrácených Senátem

Sněmovna by již v úterý mohla také rozhodnout o pokutách firmám za porušení protikoronavirových omezení nebo o uzákonění chráněného účtu pro dlužníky v exekuci. Oba návrhy vrátil Senát, stejně jako zákon o evidenci skutečných majitelů.

Program schůze se ještě může změnit, na jejím začátku poslanci zpravidla desítky minut řeší jen to, čím se budou v následujících dnech zabývat.