Bez nouzového stavu se neobejdeme, vše by se rozvolnilo, řekl Hamáček

„Musí pokračovat současná opatření. Bez nich není možné snížit tlak na zdravotnický systém. Vědí to i všichni poslanci, hlasování proti prodloužení nouzového stavu by pro byla rána pro zdravotníky. Přineslo by to rozvolnění všech nařízení, odchod vojáků z domovů pro seniory a odchod pomoci z nemocnic,“ řekl Hamáček.

Nutnost zachování opatření podle něj dokazuje i situace v okolních státech. „Německo situaci bere velmi vážně. To samé Rakousko, Polsko, Slovensko i Francie. Všechny tyto státy naopak zpřísňují opatření,“ vysvětlil. Nejprve se podle něj musejí začít vyprazdňovat nemocnice, aby se postupně mohli vrátit ke standardní péči a odloženým operacím.

Krizový štáb na středečním jednání řešil také situaci krematorií. Podle Hamáčka jsou jejich kapacity nyní dostatečné. „Funguje centrální dispečink – jednotlivé kraje hlásí jejich kapacity. Systém funguje bez problémů. Když jsou lokality přetížené, tak se těla přesunou jinam. Problém, který byl na severní Moravě, ale postupně ustupuje. Zafungovala opatření vlády ohledně emisí a dovozu těl z ciziny,“ poznamenal.

Hamáček promluvil také k chystanému sčítání lidu, které by se mělo uskutečnit na jaře. Po jednání ministerstva zdravotnictví s Českou poštou a dalšími organizátory sčítání, dospěl štáb k závěru, že je možné ho zrealizovat.

„Bude však minimalizováno fyzické dotazování tazateli. A pokud bude vůbec probíhat, tak za přísných hygienických podmínek. Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo, že pokud to bude dodrženo, tak je možné sčítání lidu realizovat,“ upřesnil Hamáček.

Ministr vnitra okomentoval také dosavadní fungování registračního systému k očkování. Celý systém projde v nejbližších dnech drobnou úpravou, zájemcům už nebude zasílán druhý PIN. „Lidé tedy nebudou muset sedět u počítače a čekat, až se uvolní nový termín očkování. Ve chvíli, kdy se objeví volná místa, tak lidé budou informováni automaticky.“

Klíčové je podle Hamáčka v současnosti zvládnout s vakcínou, kterou má stát k dispozici, naočkovat co nejvíce lidí z prioritních skupin a nastavit správně systém pro masivní očkování až bude vakcín dostatek.

Index protiepidemického rizika PES ve středu po třech dnech stagnace stoupl ze 70 na 73 bodů. Nadále ale zůstává ve čtvrtém z pěti stupňů rizika. Důvodem zhoršení indexu je nárůst reprodukčního čísla, z pondělní hodnoty 0,76 v úterý stouplo na 0,82. Ostatní tři sledovaná kritéria se naopak zlepšila. Přibylo 9 558 nových případů, o 1 239 méně než před týdnem.



Denní nárůst počtu potvrzených nákaz covid-19 v ČR