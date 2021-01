Nová varianta viru sice není nebezpečnější, ale rychlost jejího šíření může způsobit problémy v nemocnicích. Je to tak?

Je to tak. Doslova to zvyšuje reprodukční číslo. Máme variantu, která se množí rychleji, může být více nemocných, nemocnice by mohly být snadno zahlcené a márnice také. A ­to je to, co by nás mělo umravnit.