Německo nevylučuje hraniční kontroly. Merkelová varovala sousedy

Bavorská vláda na středečním zasedání ocenila, že Merkelová usiluje o koordinovaný postup států EU proti mutacím koronaviru.

„Pokud by se ale nepodařilo dosáhnout žádného krátkodobého řešení, pak by pohraniční kontroly byly vhodným prostředkem, jak stávající pravidla pro vstup do země účinně prosadit,“ uvedla bavorská vláda.



Merkelová o den dříve prohlásila, že hranice uzavřít nechce, ale pokud sousední státy nebudou v tažení proti pandemii spolupracovat, může Německo kontroly obnovit.

„Pokud se země vydají zcela jinou cestou, což v tuto chvíli nevidím, ale může se tak stát, pak je nutné být připraven a říct, že opět zavádíme hraniční kontroly,“ řekla Merkelová. „To ale nechceme. Chceme se partnersky s našimi sousedy dohodnout, přihlížet ale nemůžeme,“ dodala.

Kancléřka zmínila Českou republiku jako případ země s velmi vysokým počtem případů infekce na 100 000 obyvatel za sedmidenní období. „Jednou ze zemí s velmi vysokou incidencí (počtem nově nemocných za určité období) je například Česká republika. Proto je důležité spolupracovat. Musí se testovat. Lidé k nám nemohou jednoduše přijet pracovat,“ řekla.

Deník Die Welt napsal, že slova kancléřky byla jasným varováním pro sousední země, aby zavedly podobná karanténní opatření jako Německo. Šéfové členských států a vlád EU chtějí ve čtvrtek prostřednictvím videokonference koordinovat kroky v boji s pandemií nemoci covid-19.

Německé ministerstvo vnitra ve středu sdělilo, že žádné přípravy na obnovu hraničních kontrol nečiní. Uvedlo rovněž, že věří, že kontrolám je možné předejít.



O epidemické situaci Merkelová jednala s šéfy vlád Lucemburska, Rakouska a Česka. S českým premiérem Andrejem Babišem se v úterý shodla na tom, že uzavření hranic pro pendlery by nebyl správný krok. Babiš jako řešení, než bude populace proočkována, navrhl testování pendlerů dvakrát týdně. Jeden rozbor by zajišťovalo Česko, druhý Německo. Nyní Sasko i Bavorsko vyžadují od přeshraničních pracovníků jeden test týdně.

Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka řekl , že kompromis navržený Babišem se na německé straně setkal se všeobecným pochopením. Díky tomu je možné očekávat, že Německo výjimky pro pendlery zachová i tehdy, pokud zařadí Česko na seznam vysoce rizikových oblastí. To by se mohlo stát ve čtvrtek.