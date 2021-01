Německo zpřísňuje podmínky pro cesty z Česka a dalších rizikových zemí

Za vysoce rizikovou oblast považuje Německo regiony s více než 200 novými případy na 100 000 obyvatel za sedmidenní období. Nadále platí při cestách z rizikových oblastí plošná povinná karanténa, kterou lze ukončit po pěti dnech dalším negativním testem.

Pokud je země hodnocena jako riziková a ne vysoce riziková, tedy když se počet nových případů na 100 000 obyvatel během sedmi dní pohybuje v rozmezí 50 až 199, postačí test vyhotovený do 48 hodin po příjezdu do Německa. Při příjezdu do Německa je ale nehledě na vstupní test povinná karanténa, ze které ovšem platí výjimky pro pendlery.

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn považuje nové zpřísnění podmínek za nezbytné. „Zahraniční cesty do rizikových oblastí nejsou kvůli pandemii vhodné. Kdo se jich ale ani tak nehodlá vzdát, musí se pro příště při návratu nechat otestovat,“ řekl Spahn, který upozornil i na hrozbu v podobě zmutovaného koronaviru. „Mutace viru jsou dalším nebezpečím pro naše zdraví. Jejich rozšíření v Německu musíme co nejvíce zabránit,“ zdůraznil.