Zavření sjezdovek je absurdní. Frustraci střídá vztek, říká šéf skiareálu

„Situace je to absurdní, pocit frustrace vystřídal vztek. Jde o do očí bijící pokrytectví vlády, která nám zakázala pustit lanovky a vleky, přestože se u nás reálně pohybují stejné počty lidí, jako kdybychom byli v normálním provozu. Přitom jsme samozřejmě nemohli pohyb lidí v areálu řídit. I tak si zimu užívali a byli šťastní. To jsme jim v této těžké době nechtěli vzít,“ říká Karel Ležatka, provozovatel střediska Kopřivná v Malé Morávce na Bruntálsku.



V čem vidíte vládní pokrytectví, o kterém hovoříte?

Pan Prymula (bývalý ministr zdravotnictví a nynější poradce premiéra, pozn. aut.) řekl, že u nás je přes tři miliony uzdravených, testujeme zdarma z veřejného zdravotního pojištění, pomaličku očkujeme. Přitom ani uzdravení, ani negativně testovaní, ani očkovaní se do ekonomiky zapojit nesmí. Proč lze s negativním testem jít na návštěvu do domova důchodců, ale už se nelze ubytovat v hotelu na horách se svou rodinou a ostatními negativně testovanými hosty? To se asi vysvětlit nedá, ne? Já se jen ptám, komu tohle vyhovuje…

Existuje v areálu podle vás nějaký legitimní důvod, proč mít zavřeno?

Nikdy jsem neslyšel žádný rozumný důvod, proč nemůže být zachován provoz horských areálů podobně jako v Rakousku nebo Polsku. Je to podle mne čistě politické rozhodnutí. Bohužel se vláda řídí očekáváními nejohroženější skupiny, což jsou senioři, konec konců, to je její elektorát. A ti se většinově logicky bojí a přejí si mít zavřeno všechno, co je jen možné.

Takže vládě doporučujete inspiraci v zahraničí?

Bylo by skvělé, kdybychom měli vládu jako Rakušané, ale oni mají svou politickou reprezentaci a my zase tu naši. Ta naše prokazatelně postupuje neskutečně chaoticky a s nejhoršími výsledky v Evropě „řídí“ koronakrizi. Je to sice ostuda, ale je to i naše vizitka. Vyřeší se to asi až ve volbách. Myslím a doufám, že voliči této vládě vystaví vysvědčení, které se jí líbit nebude.

Byť musíte mít zavřeno, lidé do hor stejně dál jezdí. V jakých počtech?

Máme v areálu srovnatelnou návštěvnost s obdobím, kdy jsme v běžném provozu. Jde o tisíce lidí.

Setkáváte se s udáními, že se porušují v areálu vládní nařízení?

Nesetkáváme, my totiž nic neporušujeme, i když s nimi nesouhlasíme. Zákony a i sebehloupější opatření prostě musíme respektovat a také je se skřípěním zubů respektujeme.

Vláda nedávno přišla s kompenzacemi pro provozovatele horských středisek. Pomohou vám alespoň částečně?

Kompenzace jsme nechtěli, chceme přece podnikat. Jistě bychom u toho racionální koronakrizová omezení rádi plnili, jako tomu bylo na podzim. Kompenzace jsou navíc navrženy systémově špatně, u nás v lepším případě pokryjí necelých 25 procent ztrát na tržbách. Nechápu například, proč budou kompenzováni provozovatelé, kteří vůbec do půlky ledna ani neměli sníh, nebo jak může být kompenzace stejná pro provozovatele, který nainvestoval stamiliony korun do technologií, jako pro provozovatele, jehož areál je zastaralý a stěží provozuschopný. Prostě je tam znát ten socialistický prvek – my přerozdělujeme, vy berte, co nabízíme. A mlčte. Je špatně, že nezáleží na píli, investicích, návštěvnosti. Já ten návrh považuji bez nadsázky za paskvil.

Dají se vyčíslit ztráty?

Ztráty jsou zatím několik desítek milionů korun. Už nám dochází dech, je to opravdu nesmírně těžké období. Pořád zasněžujeme, máme zaměstnance, ale hosty žádné. Tento stav ohrožuje naše dodavatele, banky, leasingové firmy, prostě se zarazil tok peněz a není z čeho splácet investice, opravdu je to vážné.

Co vaši zaměstnanci? Jak jste se dohodli, když nemohou pracovat?

Zaměstnance, máme jich 150, si držíme, jsou to vynikající lidi a chápou, v jak těžkém jsme období. Drží s námi, jsme na sobě závislí vzájemně.

Jak budete postupovat dál? Nedávno jste se vyjádřil, že zvažujete žalobu na stát.

Uvidíme, zatím opravdu nevím. Podmínky jsou ideální, my jsme nasněžili tolik, že v provozu bychom mohli být minimálně do půlky dubna. Snad tržby doženeme potom. Až pak budeme moci spočítat ztráty a rozhodneme se, jak dál. V každém případě ale platí, že ti, kteří nezasněžovali a spoléhali se na kompenzace, ti to nedoženou.

Do rozvoje jste v posledních letech investovali stamiliony korun. Nepodléháte pocitu zmaru?

Jistě, je to nespravedlivé, zbytečné a hloupé. Pocity zmaru ale doprovází čím dál více bojovné pocity…

K čemu se upínáte? Jak chcete přežít kritickou situaci?

Máme právní nástroje, musíme zatnout zuby a věřit, že nakonec rozum zvítězí.

Jak se k celé situaci staví Asociace horských středisek České republiky? Budete postupovat jednotně?

Nebudeme, s asociací a jejich lokajským přístupem já osobně nesouhlasím.