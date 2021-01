Horalům pomohou kompenzace v přežití. Věří však v brzké otevření areálů

„Jsme rádi, že vláda schválila alespoň něco,“ řekla iDNES.cz mluvčí Skiareálu Lipno Olga Kneiflová s tím, že vládní kroky jim pomohou přežít. Zároveň však upozorňuje na složitou administrativu. Podle Kneiflové si středisko bude muset najít pomocnou sílu, která pomůže zpracovat všechny žádosti a administrativu s tím spojenou.

„Administrativa bude ještě náročná. Není ani úplně ideální stav, že 11. ledna řešíme něco, co vzniklo už 27. prosince,“ upozornila.

Vládní rozhodnutí přivítal i ředitel střediska Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík. „Uvidíme, jak budou vypadat prováděcí předpisy, ale vnímáme to jako kroky, které pomohou a které mají smysl,“ uvedl.

Podle Kneiflové lidé na hory jezdí a vyhlížejí vládní verdikt, který by areály znovu zprovoznil. „Hodně lidí k nám chodí na ski alpy, bobovat a sáňkovat. V sobotu jsem viděla spoustu malých lyžařů. Rodiče se alespoň trochu snaží, aby jejich děti neztratily kontakt se sněhem,“ doplnila mluvčí s tím, že věří, že se střediska otevřou co nejdříve.

Také podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota vlekaři doufají, že budou moci provoz spustit a nebude tedy nutné podporu prodlužovat za 22. leden.

„Přijetí kompenzačního programu pro lyžařské areály velmi vítáme. Jsme rádi, že vláda vyslyšela naše argumenty, že jsme specifický obor, který má sezonnost a vysokou nákladovost. Areálů je několik stovek a jsou v nezáviděníhodné situaci,“ řekl Knot. Jiné kompenzační programy, kde se dotace počítají podle zaměstnanců, by byly pro vlekaře podle něj jen velmi obtížně využitelné.

Knot připomněl, že od prvního nuceného uzavření loňského 13. března byla střediska v provozu jen devět dnů ve druhé polovině loňského prosince. „Náklady jsou přitom obrovské, jak na nájmy či splátky a leasingy, tak na provozní výdaje jako zasněžování a rolby,“ řekl. Bez státní pomoci, i když bude sanovat jen část ztrát, by byly areály podle Knota ve velkých problémech. „Mnoho z nich by to nemuselo přežít,“ řekl.

Za dobré považuje dojednané podmínky ředitel Ski bižu Pavel Bažant, která provozuje tři největší lyžařská střediska v Jizerských horách.

„Myslím, že je to maximum, co jsou ochotní nám dát,“ řekl. Dodal, že provozovatelé středisek požadovali vyšší kompenzace, ale vládou schválené podmínky jsou výrazně lepší než v návrhu minulý týden. Kompenzace by měla podle Bažanta stačit, aby střediska přežila, než zahájí provoz. „Abychom to ustáli, tak se řeší provozní úvěry a odklady splátek. Na to to (kompenzace) není. A pokud nás pustí a pojedeme aspoň únor, březen, tak snad ten rok vyjde,“ dodal.

Karel Havlíček @KarelHavlicek_ Lyžařská střediska dostanou podporu. Na vládě jsme právě schválili program MPO, který bude částečně kompenzovat náklady provozovatelů vleků a lanovek. Podpora bude na bázi sedačkovného, dle typu přepravního zařízení. Alokace je až do výše 1 mld Kč. oblíbit odpovědět

Pro provozovatele vleků a lanovek je v programu COVID sport III Lyžařská střediska vyčleněna jedna miliarda korun. Na základní vleky budou na jedno místo podpora 210 korun, na neodpojitelné lanové dráhy připadne 340 korun a pro odpojitelné lanové dráhy 530 korun za den provozu.

Nejvyšší možná denní podpora je dále určena částkou vypočtenou jako 50 procent běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé tři sezony. Příjemci bude za den náležet nižší z vypočtených částek.