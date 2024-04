Útlum výroby v Liberty mohl podle odborníků zlepšit kvalitu ovzduší v okolí

V sousedství ostravské huti Liberty se tuto zimu lépe dýchalo. Měřicí stanice v těsné blízkosti hutního komplexu v Ostravě – Radvanicích totiž zaznamenala pokles koncentrací suspendovaných částic prachu. Podle odborníků by to mohlo souviset s útlumem výroby v huti, potvrdit to ovšem ještě musí další monitorování. Chystá se podrobné vyhodnocení.

„Zhruba od letních měsíců pozorujeme pokles naměřených koncentrací prachových částic. Z toho usuzujeme, že to pravděpodobně s útlumem výroby v huti Liberty může mít spojitost,“ uvedla Kristýna Dolejšová, mediální zástupkyně Zdravotního ústavu Ostrava, jehož měřicí stanice monitoruje ovzduší v radvanické ulici Nad Obcí.

Průměrné roční koncentrace polétavého prachu PM10 (částice o průměru do 10 mikrometrů – pozn. red.) a PM2,5 (částice do průměru 2,5 mikrometru) naměřené za rok 2023 tamní stanicí nepřekročily zákonný limit.

„Rok 2023 byl prvním rokem, kdy všechny stanice provozované na území Ostravy dosáhly průměrných ročních koncentrací, které nepřekračovaly zákonný limit,“ upřesnila Dolejšová.

Doplnila však, že změna nenastala u benzo(a)pyrenu. „U škodliviny benzo(a)pyren zde stále zaznamenáváme vyšší koncentrace, než které dovoluje zákon,“ dodala k výsledkům radvanické stanice.

Srovnání s minulostí

Zda útlum Liberty znamenal pro ostravské ovzduší úlevu a jak velkou, odborníci na kvalitu ovzduší prověří.

„Zhodnocení situace po odstavení průmyslových zdrojů v Liberty se budeme podrobně věnovat ve druhé polovině letošního roku,“ uvedla vedoucí oddělení kvality ovzduší ostravského pracoviště ČHMÚ Blanka Krejčí.

Vysvětlila, že pro objektivní vyhodnocení meteorologové potřebují více dat za dostatečně dlouhé období, které pokryje situace s kompletním spektrem meteorologických a rozptylových podmínek. Ty pak odborníci porovnají s podobnými situacemi v minulosti.

„Pravděpodobně se uzavření provozu huti pozitivně projevilo na snížení koncentrací suspendovaných částic, ale i plynů a benzo(a)pyrenu, jehož koncentrace z manuálních rozborů budou dostupné právě až několik měsíců po skončení zimy,“ doplnila Krejčí.

Zatím meteorologové ČHMÚ pracují s daty z automatických stanic a na základě těch také uplynulou zimu hodnotí. Po srovnání koncentrací prachu naměřených tuto zimu s daty za posledních šest zim byla ta letošní v kraji průměrná.

Kvalita ovzduší letos v zimě na Ostravsku Nejvíce – 25 – dní s polétavým prachem nad průměrným denním limitem od října 2023 do března 2024 hlásí stanice v Karviné. Maximální naměřenou koncentrací bylo 130 mikrogramů na metr krychlový (limit je 50), a to 8. prosince 2023.

Ve Věřňovicích byl během zimy prach nad limitem 17 dní s maximem 218 µg/m3 z 10. ledna 2024.

Radvanická stanice hlásí 8 takových dní. Maximum tam čítá 115 µg/m3 a je z 31. března 2024.

„V zimě se střídala teplejší a větrnější období s výbornou kvalitou ovzduší s epizodami přílivu chladného vzduchu a stabilních rozptylových podmínek, kdy krátkodobě koncentrace stoupaly. V těchto epizodách došlo v kraji ve dvou obdobích k vyhlášení smogových situací – v prosinci a v lednu, které se jinak v posledních zimách vyskytovaly sporadicky,“ konstatovala Krejčí.

Ve srovnání s minulostí však byly smogové situace kratší, maximální koncentrace polétavého prachu nižší a nedošlo k regulaci zdrojů.

„Můžeme odhadovat, že tomu tak bylo hlavně díky uskutečněným opatřením v oblasti vytápění domácností a v průmyslu,“ dodala Krejčí.

Výjimečným jevem pak byly na přelomu března a dubna velmi vysoké a dlouho trvající koncentrace PM10 způsobené přenosem saharského prachu, jenž se držel v přízemní vrstvě atmosféry. Také ty vedly k vyhlášení smogových situací – nejen v Moravskoslezském kraji, ale na většině území Česka.