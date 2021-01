Přímo na covid zemřela jen třetina z vykázaných obětí, připustil Blatný

„My víme, že zhruba 30 procent ze smrtí, které vykazujeme, je jednoznačně spojeno s koronavirem. Deset procent, kam patří například i ta autonehoda, je bez spojitosti s koronavirem, protože opravdu můžete umřít na něco úplně jiného, včetně té citované autonehody,“ řekl na ČT ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Podle Blatného ve chvíli, kdy se dostane člověk do nemocnice a je mu před vyšetřením proveden test, který je pozitivní a pacient následně zemře, tak je brán do statistik jako covidový pacient. „Potom je šedesát procent, kde ta pravděpodobnost (úmrtí na covid pozn. red) je velká, ale není to jediný důvod. Vy máte koronavirus a k tomu třeba nádorové onemocnění,“ zdůraznil Blatný.

Na něj však vzápětí reagoval šéf České lékařské komory Milan Kubek. Podle něj je 15 tisíc zemřelých národní tragédií. Slova Blatného mu prý vyrazila dech.

„My se s panem ministrem lišíme od začátku. Takhle nemůže vést zdravotnictví. V té hrůze na začátku listopadu se nám počet úmrtí zvedl o dvojnásobek. Slova pana ministra jsou blábol,“ uvedl v ČT Kubek. Ten Blatnému rovněž vyčetl prosincové rozvolnění.

Blatný ve Sněmovně v týdnu řekl, že k 19. lednu mělo Německo na 83 milionu obyvatel 1 700 mrtvých denně. „Konkrétně když bychom vzali 83 milionů Němců a 10 milionů Čechů, tak ten poměr vyjde tak, že by v Česku muselo za ten den zemřít 204 lidí. Nezemřelo jich 204. A to ještě pominu, že i smrti se vykazují úplně jinak, ale i když my vykazujeme každého, kdo zemře i na autonehodu a má covid, jako člověka, který zemřel na covid, tak ten den máme kolem 150 mrtvých,“ řekl v týdnu ministr zdravotnictví.

24. ledna 2021

Podle něj to znamená, že Německo má v současné době výrazně vyšší smrtnost než Česko. „A jestliže tyto dva parametry dáte do korelace, tak kde se jim proboha ti mrtví berou, jestliže nemají žádné nově nakažené?,“ dotázal se Blatný. Ten na ČT řekl, že ho mrzí, jak lidé říkají, že všude jinde to je v pořádku a v Česku ne.



Za testy Česko utratilo už 25 miliard korun, řekl Blatný

Blatný v neděli přiznal, že hodlá znovu žádat o prodloužení nouzového stavu. Rovněž řekl, že od února by se mohli vrátit do škol poslední ročníky a maturanti. Návrat celého 1. stupně zřejmě neumožní epidemiologická situace, zmínil ministr.

Česko by se podle něj z nejvyššího pátého do nižšího čtvrtého protiepidemického stupně s mírnějšími omezeními mohlo přesunout nejdřív v polovině února. Do té doby by počet pacientů v nemocnicích mohl klesnout pod tři tisíce. Až poté by se mohli vrátit do tříd také zbývající žáci prvního stupně základních škol.

Blatný také nevyloučil, že by vláda mohla od února nařídit povinné respirátory. „Respirátory si doma nikdo na koleni nespíchne,“ reagoval šéf lékařské komory Milan Kubek, který opět načal téma testování dětí ve školách. „Ten, kdo bude pozitivní, tak půjde domů. To samé továrny,“ řekl Kubek, který opakovaně prosazuje testování ve školách a v zaměstnání.

Blatný na testování však reagoval čísly. Podle něj Česko utratilo potažmo pojišťovny už 25 miliard korun. „Půl milionů dětí každý týden testovat. To je poměrně složité. Uvažujeme o tom, že třeba maturanty nebo děti z devátých ročníků by to mělo smysl. Budeme se o to snažit,“ podotkl Blatný.



Lékaři se vyjádřili i k registračnímu systému na očkování, který měl hned po spuštění obrovské problémy a po pár minutách dokonce na několik minut spadl. Podle Blatného však systém nápor registrací zvládl a žádnou chybu nevidí. Podle šéfa lékařské komory se však ze seniorů stali pokusní králíci.

„Strategie je naprosto nezvládnutá. Ještě za ministra Adama Vojtěcha vláda podcenila letní přípravu. Pak ještě v září vláda počítala s tím, že očkování si bude většina lidí platit. Mě by zajímalo, kdo rozhodl, kolik vakcín se objedná nebo kdo podepisoval smlouvy,“ zlobil se šéf lékařské komory Milan Kubek.

Všechno se v Česku dělá na poslední chvíli

Kubek prý požádal premiéra Andreje Babiše, aby se na nákup vakcín více od začátku soustředil. „Je nešťastné registrovat seniory tímto způsobem a systém testovat na nich,“ řekl šéf lékařské komory. Podle něj senioři nemají chytré telefony nebo internet.



„Těžko se řídí něco odborně, když vám do toho neustále vstupují různé věci,“ řekl Blatný. Zda na něj vyvíjí tlaky premiér reagovat nechtěl: „Cítím zájmy, které jsou politické než odborné. Na tuto otázku se dál bavit nechci.“

Zástupce přednosty pro intenzivní péči Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN Martin Balík uvedl, že je nutné rychle očkovat ohrožené skupiny. „Měli bychom využít stávající možnosti,“ podotkl lékař Balík.

Podle Kubka je problém, že se všechno v Česku dělá na poslední chvíli. „Podle vakcín, které máme jisté. To je asi jeden a půl milionu do konce března. Jde o zpoždění asi o měsíc,“ řekl ministr Blatný.



Lékař Martin Balík varoval před mutacemi viru. „Teoreticky s britskou mutací by se situace zhoršit nemusela. Horší je jihoafrická mutace, které se bojíme,“ upozornil Balík.