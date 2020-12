Česko má v roce 2020 rekordní počet úmrtí, ukázala nová data. Kvůli covidu

Nadúmrtí Počet lidí, kteří v daný časový úsek zemřeli navíc oproti dlouhodobému průměru. Vycházíme z veřejných dat ČSÚ a neveřejných dat MV ČR.



Druhá vlna covidu-19 v Česku je podle oficiálních statistik spojována zatím s více než 7 800 úmrtími. Pokud by platilo, že lidé zemřeli tzv. „s covidem“, tedy že měli pozitivní test na covid, ale covid jejich smrt nezavinil, nestoupl by celkový počet zemřelých. Jak už ale minimálně dva týdny víme, tak tomu není.



Naopak, pohled na statistiky nadúmrtí ukazuje jasnou souvislost. V týdnech, kdy stoupá počet zemřelých s potvrzenou infekcí covid-19, stoupá i celkový počet úmrtí. Každý týden je počet nadúmrtí dokonce větší, než je počet potvrzených úmrtí souvisejících s covidem-19. To může indikovat, že na covid-19 umírá ještě více lidí, než zachycují současné statistiky ministerstva zdravotnictví.

Porovnejte celkový počet úmrtí s počtem úmrtí na covid-19 v interaktivním grafu:



Kolik lidí zemřelo v Česku navíc? Jak se v Česku projevila pandemie covid-19 na celkovém počtu úmrtí? Zdroj dat: MV ČR, MZ ČR, Český statistický úřad

V grafu můžete přepínat mezi daty od Českého statistického úřadu (veřejně dostupná zde) a zatím neveřejnými daty vycházející z evidence obyvatel ministerstva vnitra (data v evidenci jsou postupně doplňována až 30 dní zpětně, proto uvádíme jako poslední součet do 1. listopadu).



Týdenní čísla jsou nejvyšší za 15 let

Zdroj: Český statistický úřad



O nadúmrtích jsme psali už v polovině listopadu a o týden později. Informovali jsme o tom, že dostupná data ukazují, jak významně zasáhl covid-19 do celkového počtu úmrtí. A pokaždé se objevily reakce, že „pořád to není tolik jako na začátku roku 2018“. Jenže zatímco v roce 2018 už víme, že šlo o vrcholek.

Covid-19 je evidentně hlavním důvodem pro vzestup úmrtí na podzim 2020. Přestože ve statistikách se zatím nepromítl vrchol podzimní vlny, dosahuje týdenní počet úmrtí za 43. týden (19. až 25 října) rekordních 3 569 zemřelých, což je 72 % nad dlouhodobý průměr pro dané období.

Navíc v roce 2018 bylo vysokého počtu dosaženo v březnu, kdy je průměrný počet úmrtí vyšší, a jde tak „pouze“ o 24% nadúmrtnost. Zato 43. týden v roce 2020 se svými 3 569 úmrtími překročil dlouhodobý říjnový průměr o 72 %.



Poslední týden v zatím neúplných statistikách ČSÚ navíc podle všeho nebude nejvyšší hodnotou za rok 2020. Zatím neveřejná data z evidence obyvatel ministerstva vnitra ukazují, že následující týden (první týden v listopadu) zemřelo v Česku ještě více lidí. A teprve v polovině listopadu začal klesat počet úmrtí souvisejících s covidem-19 uváděný ve statistikách ministerstva zdravotnictví. I tak je hodnota ze 43. týdne nejvyšší za posledních 25 let..

Na podzim 2020 umíral rekordní počet lidí denně

Až do letošního roku byl v krátké historii České republiky dnem s největší úmrtností 24. prosinec 1995. Během tehdejší chřipkové epidemie zemřelo za jediný den 535 lidí. Letošek ale nechává na tento neblahý rekord zapomenout.



Na přelomu října a listopadu 2020 každý den umíralo více lidí než na Štědrý den před 25 lety. Během 44. týdne, tedy od 26. října do 1. listopadu, zemřelo celkem nejméně 4 032 lidí. Průměrně tedy 576 lidí denně. Dlouhodobý průměr pro říjen se pohybuje těsně pod 300 úmrtí za den.



Data z evidence obyvatel jsou zatím neúplná Počty mrtvých se budou určitě ještě o něco zvyšovat. Tyto údaje pochází z databáze evidence obyvatelstva, která si nedělá nároky na úplnost. Jak již bylo řečeno, údaje zatím nejsou kompletní. To ani není úkolem databáze, ověřené údaje vydává až po kontrole Český statistický úřad.

Evidence obyvatel má ovšem údaje pro následující 44. týden s velkou pravděpodobností téměř kompletní. S takovým odstupem bývají obvykle rozdíly proti konečným statistikám ČSÚ velmi malé. Zhruba řečeno je evidence obyvatel přesná po dvou týdnech na cca 90 procent, téměř všechna zbylá úmrtí se pak do statistiky dostanou během dalších dvou týdnů. Od konečného výsledku ČSÚ se pak tedy cca měsíc staré statistiky evidence liší maximálně o jednotky procent, obvykle spíše o desetiny procent. Zobrazit více Sbalit

Další týden byl/bude horší

Na přelomu října a listopadu ovšem nám dostupné spolehlivé údaje prozatím končí. Pro týden od 2. listopadu, tedy 45. týden, už jsou velmi neúplné. Ale i ty zatím nasvědčují tomu, že ten bude co do počtu úmrtí ještě výrazněji nadprůměrný.



Pro druhý listopad je v evidenci uveden údaj 609 úmrtí. Počty úmrtí tedy vystoupaly zhruba na dvojnásobek dlouhodobého průměru. Přitom právě ve 45. týdnu statistiky ministerstva zdravotnictví zaznamenaly zatím nejvyšší počet „úmrtí v souvislosti s covidem-19“. Ve 44. týdnu jich bylo zaznamenáno 1 337, ve 45. týdnu, tedy tom, ze kterého data ještě nemáme, pak 1 499.



Celkové počty zemřelých stoupají velmi podobně jako počty zaznamenaných úmrtí v souvislosti s covidem-19. Celkové počty nadúmrtí jsou navíc vyšší než součet dlouhodobého průměru a počtu úmrtí spojovaných s covidem-19 oficiálními statistikami.



Faktorů bude určitě vícero. Jedním budou nepochybně nezachycené a nediagnostikované případy nákazy covid-19. Jak ukazují například pitvy soudních lékařů v Brně, u řady nečekaně zemřelých lidí se covid-19 prokáže při posmrtném vyšetření.



Dalším faktorem může být vytížení zdravotnického systému, které vede k omezení péče. A část nadúmrtí může mít i jiné příčiny. Na podrobnější analýzy si ovšem budeme muset počkat. Souvislost nárůstu celkového počtu úmrtí s úmrtími na covid-19 je ale už nyní zřejmá snad každému, kdo se na aktuální grafy podívá.

Doplnění: Původní verze článku uváděla, že týdenní úmrtnost v říjnu 2020 (3 569) je nejvyšší za posledních deset let. Následně jsme analýzou dalších historických dat zjistili, že jde o nejvyšší hodnotu za posledních 25 let a do článku jsme tuto informaci doplnili.