Výjimka z černé statistiky. Obětí dopravních nehod letos ubylo

Méně cest autem do práce, do školy i do zahraničí. To vše se promítlo do snížené nehodovosti. Zatímco loni od ledna do konce listopadu zahynulo na silnicích 514 lidí, letos to bylo 434, tedy o 80 mrtvých méně.

A neubylo jen obětí dopravních nehod, ale i nehod samotných. Těch bylo letos do konce listopadu 87 319, o 11 774 nebo také 11,9 procent méně než vloni. Těžce se pak při autonehodách zranilo 1 671 lidí, tedy meziročně o téměř sedmnáct procent méně, lehce 19 583 lidí. Klesla i celková hmotná škoda způsobená dopravními nehodami, a to o 12,6 procent na zhruba 5,52 miliard korun, vyplývá z policejních statistik.

Že šlo z hlediska dopravy o výjimečný rok, dokládá i fakt, že počet obětí je v pozitivním slova smyslu rekordní. „Počet osob usmrcených při nehodách v období leden až říjen je v období od roku 1961, od něhož dopravní policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti, nejnižší právě letos,“ uvedl ve zprávě o nehodovosti na českých silnicích šéf dopravní policie Jiří Zlý. Naopak nejvíce osob zahynulo při dopravních nehodách v roce 1994, a to 1 155.

Klesla ostatně i spotřeba pohonných hmot. Za letošních prvních devět měsíců se meziročně snížila o šest procent. I zde jsou hlavním důvodem omezená mobilita a protikoronavirová opatření.

Nehod ubylo nejvíce na dálnicích

Pokles ale není rovnoměrný. Pozorovat jej lze hlavně v březnu a v dubnu, tedy během jarního lockdownu, a potom v září, říjnu a listopadu, tedy během podzimní druhé vlny. V obou jarních měsících došlo k asi šesti tisícům nehod, zatímco loni k osmi, respektive devíti tisícům. Naopak letní měsíce se drží na obdobné úrovni jako loni, v srpnu dokonce množství nehod oproti roku 2019 mírně vzrostlo.

Srovnání počtu nehod po měsících Měsíc Rok 2019 Rok 2020 Leden 8 634 8 106 Únor 7 258 7 402 Březen 8 077 6 266 Duben 9 269 6 755 Květen 9 324 8 019 Červen 9 626 8 818 Červenec 8 987 8 847 Srpen 9 022 9 128 Září 9 466 8 965 Říjen 9 931 7 930 Listopad 9 302 7 034

Zdroj: Policie ČR

A rozdíl je také v typech komunikací, na kterých k nehodě došlo. Největší pokles co do počtu nehod hlásí dálnice. Bylo jich jen asi 78 procent hodnoty minulého roku. Naopak úmrtí je na nich ale meziročně více, což by odpovídalo názorům, že kvůli prázdným dálnicím jezdí řidiči méně zodpovědně.

Zároveň pokleslo i množství nehod českých řidičů v zahraničí. „Zatímco za loňská první tři čtvrtletí zasahovali příslušníci asistenčních služeb u 8 280 nehod a 26 130 poruch, letos jich bylo 6 159, respektive 9 137,“ uvedl mluvčí České asociace asistenčních společností Aleš Povr.

„Celkově poklesl meziročně také počet asistenčních zásahů o zhruba osmnáct procent. Výrazně klesl počet zásahů v zahraničí, a to o 56 procent,“ popsal Povr. V ČR klesl meziročně počet zásahů u poruch o devět procent, počet zásahů u nehod o téměř čtrnáct procent.

Rozptýlení řidiči

I letos však zůstává nejčastější příčinou dopravních nehod fakt, že se řidič plně nevěnoval řízení. Tento prohřešek může za více než pětinu nehod. „Dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (10,5 procent z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), jiný druh nesprávné jízdy (10,5 procent z celkového počtu těchto nehod) a další,“ uvedl Zlý.

Jiná je situace co do počtu úmrtí. Za ty může nejčastěji podcenění technického stavu vozovky a dále přejetí do protisměru. Až na třetím místě je nevěnování se řízení vozidla.

Alkohol letos zapříčinil 4 121 nehod, to je o 48 méně než loni. Zahynulo při nich 26 lidí, o 26 méně než v minulém roce.