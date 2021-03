Mrtvých v lednu opět razantně přibylo oproti pětiletému průměru

Absolutně nárůst činí oproti průměru 5 300 lidí. V posledních letech v lednu umíralo od 9 500 do 12 400 lidí. „Na každých 100 tisíc obyvatel letos v lednu připadlo 148 úmrtí, kdežto v průměrném lednu z let 2015–2019 to bylo 100 úmrtí,“ sdělil mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.

Podle vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerové sice měly počty úmrtí v průběhu měsíce sestupný trend, i na jeho konci zůstaly nadprůměrné. „V prvním týdnu činil denní průměr zemřelých 539 osob, ve druhém 528, ve třetím 504 a v posledním čtvrtém 475 osob. Nejvíce lidí, 571, zemřelo 6. ledna. Srovnatelná čísla pro první čtyři týdny roku 2020 se přitom pohybovala v rozmezí 321–334 zemřelých,“ uvedla.



Důvody nárůstu úmrtnosti statistici neuvádějí. Podle odborníků k němu ale podstatně přispívá epidemie nemoci covid-19. Podle ministerstva zdravotnictví zemřelo v lednu s koronavirem 4 767 lidí, což byl po listopadu druhý nejvyšší počet úmrtí.



Počet zemřelých v lednu nebyl od roku 1950 nikdy vyšší než letos, uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček. „Nejblíže mu byl údaj z roku 1970, kdy bylo v lednu, v době velké epidemie takzvané hongkongské chřipky, zaznamenáno 15 300 zemřelých,“ řekl Rojíček.

Vysoce nadprůměrných hodnot dosáhla čísla letos ve všech krajích. Více než dvojnásobný byl v Karlovarském kraji. Počty zemřelých zde navíc jako v jediném kraji setrvale rostly. Naopak nejnižší nárůst zaznamenala Praha.