Využijme Velikonoc, ať se zavře úplně všechno, navrhuje matematik Levínský

V neděli přibylo o 660 nově nakažených méně než před týdnem, ovšem spolu se sobotou se jedná o třetí nejhorší víkendový výsledek. V pondělí přibylo přes 10 tisíc pozitivních testů, v absolutním čísle jde o čtvrtý pokles ve všední den po sobě. Reprodukční číslo R poprvé od konce ledna kleslo pod jedna, což značí zpomalení epidemie.

„Určitě to není obrázek účinnosti opatření. V některých okresech proběhla epidemie velice dramaticky, například na Chebsku. Populace je pomalu nějakým způsobem promořena,“ uvedl Levínský s tím, že situace v nejhorších okresech se zlepšila a epidemie se postupně přelévá do dalších.

Tento týden bude pro nemocnice kritický

V současné době se podle matematika však velice těžce předpovídá další vývoj, například není dostatek dat k britské mutaci, stejně tak se neví, jak pomohou respirátory a jak se snížila přítomnost na pracovištích.

„Asi není nyní nejdůležitější sledovat, kolik je denních přírůstků. Je potřeba věnovat se nemocnicím, které jsou v problémech. Asi polovina hospitalizovaných se do nich stále dostává bez testů. To je velice špatná zpráva,“ sdělil Levínský. Podle něj je situace velice dramatická a následující týden bude ve všech nemocnicích velice náročný.

„Myslím, že by bylo hrozně důležité, kdybychom využili letošních Velikonoc mezi pondělkem a Zeleným čtvrtkem, udělali ‚průsek lesem‘ a zavřeli ekonomiku od pátku před Velikonocemi až do letošního Velikonočního pondělí, získali 10 dní klidu za čtyři pracovní dny. Ještě je potřeba říct, že 1. a 8. května je sobota, takže další dva svátky odpadají,“ řekl v pořadu matematik.

Lidé se snaží, vláda by měla omezit firmy

A co bylo možné ještě zpřísnit, kdyby se ukázalo, že ani současná vládní opatření nestačí?

„Chtěl bych říct, že velice odmítám teorii, že vláda to dělá dobře a lidé jí to kazí. Když se díváme na sociologická data, zejména společnosti PAQ Daniela Prokopa, tak počet kontaktů klesl zhruba na polovinu. V osobních vztazích už není kde brát. Kam lze sáhnout, jsou pracoviště,“ vysvětlil Levínský s tím, že testování ve firmách vítá.

Epidemiologa IKEMu a člena Rady vlády pro zdravotní rizika Petra Smejkala, který chystá odbornou poradní skupinu, Levínský považuje za špičkového odborníka. Podle něj Smejkal v lidech budí důvěru.

„Pokud by to ale byla 74. komise na ministerstvu zdravotnictví, tak to podle mě nemá v žádném případě význam,“ dodal matematik, který zatím nabídku stát se členem komise nedostal.