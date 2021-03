Blatný: Kdyby se z poradního týmu stalo paralelní ministerstvo, rezignuji

„Paralelní struktura není způsob, který jsem schopný akceptovat,“ řekl s tím, že je ochoten udělat všechno, co je v jeho silách, ale místa ministra zdravotnictví by se nedržel za každou cenu. „Ve chvíli, kdyby tady vznikal druhý ministr zdravotnictví, tak beze mě,“ dodal.

Vyjádřil se tak k návrhu hlavního epidemiologa Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a člena Rady vlády pro zdravotní rizika Petra Smejkala, který mu nabídl tým odborníků. Ten by měl po vzoru německého Institutu Roberta Kocha pomáhat vládě v boji proti epidemii.

Sám Smejkal zatím ještě nechtěl tým, jeho složení ani jeho případné pravomoci představovat. „Všechno bude známo do půlky příštího týdne,“ uvedl jen. Podle informací MF DNES v tuto chvíli řeší, zda nový tým bude spadat pod ministerstvo zdravotnictví, nebo zůstane při Radě vlády pro zdravotní rizika, jejíž se Smejkal stal v únoru členem.

Smejkal tehdy odmítl, že by se chtěl stát novou tváří boje s koronavirem, za kterého ho označil Babiš, nebo novým ministrem zdravotnictví. Je podle něj třeba změnit přístup k řešení pandemie covidu-19, nikoliv ministra, a vytvořit odbornou instituci, která by stanovila řešení situace. Proces rozhodování o opatřeních by pak měl být transparentnější.

Blatný uvedl, že věří, že paralelní ministerstvo zdravotnictví nevznikne a skupina bude spíše poskytovat nezávislá odborná stanoviska. Promlouvat k lidem ohledně opatření z hlediska nezávislých vědců, ne vládních politiků, jimž ze zásady nevěří ti, kteří je nevolí, je ostatně jejím záměrem.

I ryze akademický názor může být přijat jen částečně

Ministr dodal, že si myslí, má smysl, aby byl někdo, kdo dá dohromady i ryze akademické informace. Bude však muset akceptovat, že tento názor může být přijat jen částečně.



„Když jsem se stal ministrem, přestal jsem být jen akademik. Kdybych byl ve své ordinaci nebo přednášel na své fakultě, mohl bych mít jiné postoje a názory, než mám jako ministr zdravotnictví. Ne v principu, ale v konkrétních věcech. Takto musím zohledňovat mnohem víc věcí,“ vysvětlil.



Do Smejkalova poradního týmu by podle informací MF DNES měl patřit například imunolog Zdeněk Hel, expert na modelování globálních rizik Jan Kulveit, sociolog Daniel Prokop či odbornice na demografii Dagmar Dzúrová nebo matematik René Levínský.

„V současnosti není v médiích žádná jasná tvář, která by mluvila jen k epidemii a opatřením, tak jak to bylo v případě Romana Prymuly. To je skvělý odborník, bohužel jsou věci, které mu jeho pozici zkazily,“ posteskl si během rozhovoru pro MF DNES premiér Andrej Babiš.

O možném odchodu Blatného se spekuluje už delší dobu v souvislosti s eskalací epidemie koronaviru a odchody jeho spolupracovníků. Babiš ale odmítl, že by kohokoli z vlády v březnu odvolal.