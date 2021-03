Očkujeme nejpomaleji, byť máme situaci nejhorší, vytkla vládě šéfka TOP 09

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„V rámci střední Evropy jsme nejhorší, zaostáváme za průměrem Evropy,“ vyčetla vládě šéfka TOP 09.



Lidovce zajímá očkování studentů v nemocnicích

Aktuální zprávu o očkování požaduje od ministra zdravotnictví Jana Blatného. „Lidé potřebují vidět světlo na konci tunelu,“ řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Studenti, kteří slouží v nemocnicích, nejsou zahrnuti v plánu očkování,“ vadí Jurečkovi. Připomněl, že studenti, kteří slouží v nemocnicích, jsou v první linii stejně jako další lékaři a zdravotní sestry.



Zajímají ho také okolnosti odvolání Jarmily Rážové z pozice hlavní hygieničky i její nahrazení Pavlou Svrčinovou, která bude od 15. března pověřena výkonem této funkce. Ministr zdravotnictví Blatný zatím stále odmítá konkrétní důvody výměny vysvětlit.

„Určitě se nejedná o osobní antipatii, ani o nátlak. Paní doktorka byla u boje proti covidu od začátku, to nasazení je obrovské. Myslím si, že je přirozené, že po určité době může mít člověk také právo se nadechnout,“ odvětil po pondělním jednání vlády Blatný na dotaz iDNES.cz, zda Rážová končí kvůli tomu, že měl výhrady k její práci, kvůli osobní antipatii nebo proto, že k ní měl výhrady premiér Andrej Babiš.



Očkuje se 30 tisíc lidí denně, jak rychle se dočkají všichni?

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan vyzval vládu, aby představila jasnou očkovací strategii. „V březnu má dorazit milion vakcín, v dubnu dokonce 2 miliony. Máme drobnou výhradu. V současnosti se očkuje 30 tisíc lidí denně,“ uvedl Rakušan.

Vláda by také podle něj měla jasně vysvětlit, jak chce dosáhnout toho, aby byli skutečně do konce srpna naočkováni všichni, kdo o to mají zájem. To, že do konce srpna by měli být naočkováni ti, kdo o to budou míst zájem, předpokládá ministr zdravotnictví Jan Blatný.

„Budeme chtít, aby vláda zregulovala cenu roušek pro děti i testů,“ řekla místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová.



Od dubna se mají registrovat lidé nad 60 let

Minulý týden, když poslanci začali projednávat informaci vlády o vlády ke strategii očkování a dostupných vakcínách, Blatný řekl, že lidé nad 60 let by se měli začít registrovat k očkování proti covidu od dubna. „Do června do České republiky přijde 10,3 milionů dávek pro 5,3 milionů osob, do konce srpna 16 milionů dávek pro 8,5 milionů osob,“ uvedl ministr.

„Jednoznačně říkám, že v současné době není důvod shánět vakcíny, které třeba nejsou registrované z důvodu toho, že bychom měli málo vakcín,“ řekl také poslancům Blatný.