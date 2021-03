„Tváří pandemie“ vzbuzující respekt byl v prvních měsících Roman Prymula. Bývalý ministr zdravotnictví ovšem skončil i coby poradce u premiéra Andreje Babiše poté, co jej zachytili fotografové ve VIP hledišti fotbalové Slavie. A to jen o chvíli později, co Čechy vyzýval k přísným opatřením proti koronaviru a tvrdému lockdownu.

Idea je ale taková, aby k lidem promlouvali ohledně opatření nezávislí vědci, a ne vládní politici, jimž ze zásady nevěří ti, kteří je nevolí.