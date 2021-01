Index PES stoupl na 89, zvýšilo se šíření nákazy mezi seniory

Zvýšil se i další ukazatel výpočtu indexu, a to počet nových případů nemoci covid-19 za posledních 14 dní v přepočtu na 100 000 obyvatel. Zjednodušené reprodukční číslo se mírně snížilo z 1,31 na 1,28 a pozitivita testů za poslední týden stagnuje. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.



V nejvyšším stupni jsou dál všechny kraje, nejhorší je nyní situace v Pardubickém kraji, kde se hodnota PES zvýšila na 94 bodů. O dvacet bodů nižší index mají v Plzeňském a Jihočeském kraji, což znamená na spodní hranici pátého stupně.

Aktuální PES skóre v okresech zelený (0–20)

žlutý (21–40)

oranžový (41–60)

červený (61–75)

fialový (76–100) 89 celá ČR Praha absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 19841 1498,3 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 82074 6197,6 Vyléčených 61196 4621,1 Mrtvých 1037 78,3 Benešov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1532 1541,0 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 8861 8913,2 Vyléčených 7161 7203,2 Mrtvých 168 169,0 Beroun absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 1319 1387,6 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 6160 6480,3 Vyléčených 4783 5031,7 Mrtvých 58 61,0 Kladno absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 2510 1507,7 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 10948 6576,0 Vyléčených 8306 4989,1 Mrtvých 132 79,3 Kolín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 1412 1375,9 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 7428 7238,1 Vyléčených 5913 5761,9 Mrtvých 103 100,4 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 1171 1544,3 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 5160 6804,9 Vyléčených 3923 5173,6 Mrtvých 66 87,0 Mělník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 1610 1473,0 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 7388 6759,3 Vyléčených 5649 5168,2 Mrtvých 129 118,0 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1509 1157,5 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 8389 6435,0 Vyléčených 6774 5196,2 Mrtvých 106 81,3 Nymburk absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 1631 1616,7 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 6863 6802,7 Vyléčených 5132 5086,9 Mrtvých 100 99,1 Praha-východ absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 2662 1437,5 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 11554 6239,4 Vyléčených 8808 4756,5 Mrtvých 84 45,4 Praha-západ absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 2196 1470,5 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 9193 6155,8 Vyléčených 6930 4640,5 Mrtvých 67 44,9 Příbram absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 1516 1317,1 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 9236 8024,0 Vyléčených 7654 6649,6 Mrtvých 66 57,3 Rakovník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 760 1367,8 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 3987 7175,8 Vyléčených 3168 5701,7 Mrtvých 59 106,2 České Budějovice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 2015 1028,6 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 12509 6385,3 Vyléčených 10316 5265,9 Mrtvých 178 90,9 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 497 807,4 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 2904 4717,7 Vyléčených 2333 3790,0 Mrtvých 74 120,2 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 1129 1244,9 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 6134 6763,6 Vyléčených 4904 5407,3 Mrtvých 101 111,4 Písek absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 771 1077,0 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 5077 7092,1 Vyléčených 4229 5907,5 Mrtvých 77 107,6 Prachatice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 87 Aktivních případů: 579 1135,8 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 3189 6255,6 Vyléčených 2523 4949,2 Mrtvých 87 170,7 Strakonice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 660 932,6 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 4636 6550,6 Vyléčených 3868 5465,4 Mrtvých 108 152,6 Tábor absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 1086 1058,5 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 7389 7202,1 Vyléčených 6126 5971,1 Mrtvých 177 172,5 Domažlice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 1016 1637,1 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 3887 6263,1 Vyléčených 2799 4510,0 Mrtvých 72 116,0 Klatovy absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 771 892,3 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 5395 6243,9 Vyléčených 4538 5252,0 Mrtvých 86 99,5 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 2661 1369,7 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 13021 6702,2 Vyléčených 10208 5254,3 Mrtvých 152 78,2 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc PES skóre: 83 Aktivních případů: 970 1527,8 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 4538 7147,8 Vyléčených 3495 5505,0 Mrtvých 73 115,0 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 1086 1357,9 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 5493 6868,1 Vyléčených 4352 5441,4 Mrtvých 55 68,8 Rokycany absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 729 1477,2 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 3097 6275,7 Vyléčených 2324 4709,3 Mrtvých 44 89,2 Tachov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 677 1246,0 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 3102 5708,9 Vyléčených 2380 4380,2 Mrtvých 45 82,8 Cheb absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 1250 1364,1 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 4495 4905,4 Vyléčených 3118 3402,7 Mrtvých 127 138,6 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 1073 934,5 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 5731 4991,4 Vyléčených 4502 3921,0 Mrtvých 156 135,9 Sokolov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1069 1211,9 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 5102 5783,8 Vyléčených 3916 4439,3 Mrtvých 117 132,6 Děčín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 1830 1412,7 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 7811 6029,7 Vyléčených 5843 4510,5 Mrtvých 138 106,5 Chomutov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1093 874,8 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 6968 5576,8 Vyléčených 5719 4577,2 Mrtvých 156 124,9 Litoměřice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 88 Aktivních případů: 1633 1364,6 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 8467 7075,4 Vyléčených 6688 5588,8 Mrtvých 146 122,0 Louny absolutně na 100 tisíc PES skóre: 79 Aktivních případů: 1111 1281,6 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 5424 6256,7 Vyléčených 4231 4880,6 Mrtvých 82 94,6 Most absolutně na 100 tisíc PES skóre: 83 Aktivních případů: 1284 1149,4 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 6343 5678,2 Vyléčených 4926 4409,7 Mrtvých 133 119,1 Teplice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1630 1262,9 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 7151 5540,3 Vyléčených 5403 4186,0 Mrtvých 118 91,4 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 1869 1566,1 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 8072 6764,0 Vyléčených 6088 5101,5 Mrtvých 115 96,4 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1191 1153,0 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 6091 5896,4 Vyléčených 4801 4647,6 Mrtvých 99 95,8 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 1500 1654,4 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 6897 7607,0 Vyléčených 5290 5834,5 Mrtvých 107 118,0 Liberec absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 3301 1879,6 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 14512 8263,0 Vyléčených 11081 6309,4 Mrtvých 130 74,0 Semily absolutně na 100 tisíc PES skóre: 90 Aktivních případů: 886 1195,7 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 5716 7714,2 Vyléčených 4758 6421,3 Mrtvých 72 97,2 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 3615 2200,5 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 13173 8018,5 Vyléčených 9406 5725,5 Mrtvých 152 92,5 Jičín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 90 Aktivních případů: 988 1234,3 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 5513 6887,4 Vyléčených 4435 5540,6 Mrtvých 90 112,4 Náchod absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 1702 1547,9 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 9075 8253,2 Vyléčených 7232 6577,1 Mrtvých 141 128,2 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 1795 2261,2 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 6468 8147,8 Vyléčených 4608 5804,8 Mrtvých 65 81,9 Trutnov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 2096 1776,6 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 8440 7153,9 Vyléčených 6222 5273,9 Mrtvých 122 103,4 Chrudim absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 1766 1688,1 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 8870 8478,9 Vyléčených 6994 6685,6 Mrtvých 110 105,1 Pardubice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 3316 1890,1 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 12515 7133,5 Vyléčených 9075 5172,7 Mrtvých 124 70,7 Svitavy absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1354 1297,8 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 7501 7189,5 Vyléčených 6037 5786,3 Mrtvých 110 105,4 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc PES skóre: 90 Aktivních případů: 1452 1050,1 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 9228 6673,7 Vyléčených 7671 5547,6 Mrtvých 105 75,9 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 1723 1815,3 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 8734 9201,9 Vyléčených 6873 7241,2 Mrtvých 138 145,4 Jihlava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1518 1335,9 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 8142 7165,5 Vyléčených 6503 5723,1 Mrtvých 121 106,5 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 684 946,0 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 5979 8269,5 Vyléčených 5190 7178,2 Mrtvých 105 145,2 Třebíč absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1133 1022,5 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 7235 6529,2 Vyléčených 5968 5385,8 Mrtvých 134 120,9 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 90 Aktivních případů: 1463 1238,2 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 9245 7824,3 Vyléčených 7661 6483,7 Mrtvých 121 102,4 Blansko absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1179 1080,3 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 6529 5982,4 Vyléčených 5171 4738,1 Mrtvých 179 164,0 Brno-město absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 4768 1250,3 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 22438 5883,9 Vyléčených 17305 4537,9 Mrtvých 365 95,7 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 2485 1106,2 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 12943 5761,6 Vyléčených 10284 4578,0 Mrtvých 174 77,5 Břeclav absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1269 1091,2 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 5753 4947,1 Vyléčených 4319 3714,0 Mrtvých 165 141,9 Hodonín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1975 1282,9 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 10936 7103,9 Vyléčených 8761 5691,1 Mrtvých 200 129,9 Vyškov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 87 Aktivních případů: 1394 1510,6 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 5736 6215,9 Vyléčených 4208 4560,0 Mrtvých 134 145,2 Znojmo absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1229 1074,8 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 5859 5123,7 Vyléčených 4495 3930,9 Mrtvých 135 118,1 Jeseník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 72 Aktivních případů: 395 1040,3 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 2435 6413,3 Vyléčených 1972 5193,8 Mrtvých 68 179,1 Olomouc absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 2969 1260,9 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 15859 6735,0 Vyléčených 12619 5359,0 Mrtvých 271 115,1 Prostějov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 1604 1476,4 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 8898 8189,9 Vyléčených 7195 6622,4 Mrtvých 99 91,1 Přerov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1779 1373,6 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 10150 7837,1 Vyléčených 8238 6360,8 Mrtvých 133 102,7 Šumperk absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1035 859,5 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 7377 6126,2 Vyléčených 6212 5158,7 Mrtvých 130 108,0 Kroměříž absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 2001 1899,5 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 9320 8847,3 Vyléčených 7173 6809,2 Mrtvých 146 138,6 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1772 1245,9 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 12521 8803,6 Vyléčených 10578 7437,5 Mrtvých 171 120,2 Vsetín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 2406 1678,6 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 11989 8364,4 Vyléčených 9421 6572,8 Mrtvých 162 113,0 Zlín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 3347 1746,4 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 16913 8824,8 Vyléčených 13299 6939,1 Mrtvých 267 139,3 Bruntál absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 1267 1383,2 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 5185 5660,7 Vyléčených 3799 4147,5 Mrtvých 119 129,9 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 4086 1903,5 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 16653 7757,8 Vyléčených 12304 5731,9 Mrtvých 263 122,5 Karviná absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 4365 1772,1 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 18278 7420,3 Vyléčených 13656 5543,9 Mrtvých 257 104,3 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 82 Aktivních případů: 2698 1780,0 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 10346 6825,6 Vyléčených 7530 4967,8 Mrtvých 118 77,8 Opava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 4276 2426,3 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 15894 9018,6 Vyléčených 11416 6477,7 Mrtvých 202 114,6 Ostrava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 7238 2260,9 Případů 4. 1. 0 Potvrzené případy 22895 7151,4 Vyléčených 15283 4773,8 Mrtvých 374 116,8 Barvy odpovídají aktuálnímu skóre, stupeň se řídí rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví a Hlavní hygieničky

Podle dat ministerstva zdravotnictví se počet nových případů za posledních 14 dní v přepočtu na 100 000 obyvatel k dnešnímu dni zvýšil o 46 na 1 160. Skóre PES se zhoršilo kvůli šíření nákazy mezi lidmi staršími 65 let. Za poslední dva týdny bylo mezi nimi v přepočtu na

100 000 obyvatel 991 nově nakažených, o 50 víc než předchozí den.

Reprodukční číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, kleslo zhruba na 1,28. Podíl pozitivních testů na nový koronavirus za posledních sedm dní zůstává na hodnotě 44,5 procenta.

Ministerstvo dnes oznámí nový způsob výpočtu indexu PES, podle něhož se mají v Česku řídit opatření proti šíření viru. Má zohlednit i počet hospitalizovaných pacientů s covidem. Metodika se bude měnit také kvůli antigennímu testování, které zkresluje celkovou pozitivitu provedených testů.



Spolu s výpočtem rizikového skóre by se měla změnit také tabulka opatření rozdělených do pěti stupňů. Podle Blatného by mohly být některé aktivity, které jsou v některých stupních zakázané, umožněné za určitých okolností. Jednou z podmínek by mohl být negativní antigenní test.