Už nechci přežívat, prohlásil na protestu Suchánek. Účastnili se i lékaři

Vedoucí lékař chirurgie FN Motol Ondřej Polanecký kritizoval, že vláda podle něj diskutuje pouze s teoretickými vědci a rozhoduje jen na základě číselných statistik. „Výsledkem jejich takzvané odbornosti je to nejjednodušší, ale zároveň nejstupidnější řešení - všechno zavřít,“ prohlásil. „Chráníme strom, ale ničíme les,“ uvedl dále.



Podle něj je nedostatek zdravotnického personálu důsledkem karanténních opatření nebo uzavřených škol. Péče o covidové pacienty rozhodně není ničím mimořádná. Lékaři z první covidové linie jsou prý na současný způsob práce zvyklí a nestěžují si. „Covid-19 si zaslouží náš respekt, ale ne strach ani paniku. Pro většinu populace není nebezpečný. Covid-19 umíme léčit,“ řekl.

„Počet pozitivních totiž neznamená počet nemocných nebo nakažlivých a počet zemřelých znamená pouze potvrzenou pozitivitu viru u pacienta, který zemřel naprosto na cokoliv, ať už je to autonehoda, sebevražda rakovina nebo infarkt. Nenechme se vystrašit názory odborníků ve sdělovacích prostředích, které mají spíše charakter poplašné zprávy,“ uvedl dále.



Se svým projevem vystoupil také lékař z královehradecké kliniky MEDsport Miroslav Havrda. Ten poukazoval zejména na problémy ve zdravotnictví.

„Máme největší počet nakažených obyvatel, ale relativně nejmenší počet mrtvých, co se týče světa. Proč máme tak málo mrtvých? Protože i přes mnohaletou personální devastaci českého zdravotnictví a navzdory současné vládě předvádí zdravotníci v českých nemocnicích neuvěřitelné výkony. Děkujeme našim zdravotníkům,“ prohlásil Havrda. Během svého projevu neměl roušku, stejně jako většina lidí, kteří na demonstraci přišli.

Následně však koronavirus označil slovy „čínská chřipka“ a kritizoval stav českého zdravotnictví ještě před světovou pandemií. Poté se opřel i do vybudování polních nemocnic v Praze a v Brně. „Zejí prázdnotou, neboť nejsou lidi na ošetřování pacientů.“



Ve svém projevu se také zmínil o tom, že v Česku na jaře nebyly ochranné pomůcky pro zdravotníky, následně problém s odměnami a o tom, že nyní se od nemocnic očekává, že budou léčit, starat se o covidové pacienty, očkovat a testovat. „Nenechme stát rozhodovat o našich životech. Vraťme naši svobodu. Nejhorší je smrt z vyděšení“ prohlásil nakonec.

Na náměstí zhruba v dvouhodinového programu zazněly projevy zástupců podnikatelů v pohostinství, fitness trenérů, lékařů, maturantů či podnikatelských odborů.

Vystoupil například majitel pražské restaurace Šeberák Jakub Olbert. „Koho z nás by před rokem napadlo, že podnikání a živnost bude takové dobrodružství, taková tajná protistátní činnost, záškodnická,“ prohlásil. Olbert svou restauraci otevřel ke konci loňského roku navzdor vládním opatřením. Ve svém projevu volal po zrušení veškerých vládních nařízení.

K lidem v neděli krátce promluvil i herec Michal Suchánek. „Pořád si říkáme ‘nějak to musíme přežít, nějak to musíme přežít’, ale já už nechci přežívat, já chci žít,” prohlásil. „Nikoho k ničemu nevyzývám. Já jsem přišel jen proto, aby oni slyšeli, že to fakt není sranda,“ uvedl a nakonec prohlásil, že je dobře, že lidé na Staroměstské náměstí přišli.



„Pojďme otevřít Česko“

Za iniciativu Chcípl Pes vystoupil také exposlanec Jiří Janeček, který je nyní majitelem pivovaru Malý Janek v Jincích. „Všichni víme, že protiepidemická a chaotická opatření této vlády nefungují a nikdy fungovat nebudou. Naopak víme, že škodí celému národu. Zvládli jsme i těžší situace, jen nás nesmí řídit nemehla. Pojďme otevřít Českou republiku, pojďme se vrátit do normálního světa, pojďme vrátit děti do škol. Pojďme do 23. (ledna, pozn. red.) otevřít celou Českou republiku. Pojďme chránit ty, kteří to opravdu potřebují,“ vyzval na demonstraci.



Janeček začínal svou politickou kariéru u Mladých sociálních demokratů, poté v roce 2002 vstoupil do ODS. V roce 2014 pak založil Občanskou konzervativní stranu a následně se stal jejím předsedou.

Na demonstraci vystoupil exprezident Václav Klaus. „Přišel jsem hlavně proto, abych vyjádřil bezvýhradnou podporu organizátorům a všem účastníkům akce,” uvedl na začátku bývalý prezident. Na protestu vystoupil obdobně jako ostatní bez roušky.



„Chceme sdělit naší vládě a říci to jasně a jednoznačně: Už toho bylo dost. Už bylo dost všech příkazů a zákazů, které zásadními způsoby poškozují naše životy,“ uvedl dále. „Je třeba jednoznačně a nahlas vyhlásit náš nesouhlas.“

„Virus si dělá, co chce, bez ohledu na to, jak štěká vládní PES ministra Blatného,“ poznamenal dále Klaus. „Zákazy jsou účinné v něčem jiném. Mají zničující efekt na naše životy, na naši ekonomiku, na naše státní finance a na duši našeho národa,“ prohlásil exprezident.



Uzavírání země podle něj k ničemu nepovede. „Vždycky bylo v historii zvykem, že v případě pandemie byli izolovaní nemocní. Nyní poprvé jsou při pandemii izolovaní zdraví lidé,” tvrdí Klaus. „To je naprostá absurdita.“

Klaus napadl také vakcinaci proti koronaviru: „Teď nám slibují, že nás zachrání nějaká zázračná vakcína, když se jí všichni necháme proočkovat. Myslím, že je třeba jasně říci, že žádná zázračná vakcína neexistuje. Páni doktoři, co přede mnou mluvili, říkají, že si všichni kontaktem s nemocí musíme vytvořit přirozenou imunitu,“ řekl. Uvedl, že očkování nesmí být povinné a zároveň dodal, že přestože patří do rizikové skupiny, on se očkovat nenechá.



„Jsme síla“

Další ze známějších tváří byl hudebník Daniel Landa. Ten například odmítl další prodlužování nouzového stavu po 22. lednu. Pak už si dokáže představit jednom občanskou neposlušnost. Landa byl hlavní tvář demonstrace, na začátku upozornil, že se jedná o mírové shromáždění. „My jsme síla, ale nejsme násilí. Jsme síla, která má více tlačit vládu k rozumu a k tomu, aby nás uvolnila, abychom mohli dýchat,“ prohlásil.



Prostřednictví videa promluvil k lidem i epidemiolog Jiří Beran. Ten je známý tím, že v létě loňského roku tvrdil, že na covid-19 zabírá padesát let starý lék.



Ten v neděli uvedl, že protiepidemická opatření proti covid-19 se mají navrhovat cíleně. „Doporučuji našim odborníkům, aby se zamysleli nad plošnými opatřeními, aby informovali každého, kdo je ohrožen těžkým vývojem nemoci. Jsem připraven pomoc ministerstvu zdravotnictví při řešení současné situace,“ uvedl.

Svolavatel demonstrace a předseda politické strany Svobodní Libor Vondráček řekl, že cíle demonstrace jsou dva. V dlouhodobém horizontu je to „otevření Česka“, v krátkodobém pak to, aby vláda začala komunikovat s lidmi, kterých se současná opatření týkají, a vedla s nimi skutečný dialog. Upozornil na to, že už nejde jen o podnikatele, ale také například o jejich klienty, o děti ve školách či maturanty.

Akci moderoval zastupitel z Prahy 6 Jan Dočekal, zvolený za ODS, člen zastupitelského klubu ODS a sponzor ODS. Dočekal je také členem Svobodných. Kvůli jeho účasti na demonstraci jej Piráti vyzvali k rezignaci a zastupitelé za Stranu zelených z Prahy 6 se distancovali od jeho chování.



V davu byl také Bohuslav Chalupa, bývalý poslanec ANO, nyní nezávislý zastupitel městské části Brno-Komín, poslance Jaroslav Foldyna a předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší.



Demonstraci nazvanou Otevřeme Česko svolala iniciativa za zachování provozu restaurací Chcípl PES. Iniciativa už dříve uspořádala pokojný protest v centru Prahy. Členové iniciativy a její příznivci vytvořili z půllitrů a skleniček se svíčkami světelnou cestu od Úřadu vlády až na Staroměstské náměstí. Akce měla podle pořadatelů upozornit na kritickou situaci malých a středních živnostníků a podnikatelů. Žádali vládu, ať ukončí opatření kvůli koronaviru.