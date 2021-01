Stát zaplatil za objednání k testům, ne očkování. Experti: systém k vyhození

Registrace očkování spustil Reservatic 15. ledna v osm hodin ráno, lidé si však krátce po spuštění stěžovali, že webové stránky nereagují. Dokonce došlo na krátký čas i k jejich výpadku. SMS zprávy s PIN kódy lidem přicházely i po deseti minutách. Nedostupná byla také informační linka 1221.

„Technické problémy byly hlavně na straně nemocnic. Vyřešilo se to,“ reagoval tehdy premiér Andrej Babiš. „Říkáme, že všechno funguje, funguje to skvěle.“

Jenže IT experti, které redakce iDNES.cz oslovila, si o systému myslí něco jiného.

„Hlavní problém je, že systém se nedá vyvinout slušně za dva týdny. Prostě politické zadání, že budeme mít za dva týdny hotový funkční registrační systém, je ošemetná oprátka pro toho, kdo to dělá,“ řekl pro iDNES.cz Václav Matyáš z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.

„Žádný systém se neprogramuje úplně od podlahy, existují vyzkoušené cesty. V tom vidím největší chyby, v rychlosti zpracování a že tým, který na tom dělal, neměl vhled do koncepce systému, jak to udělat,“ zhodnotil Matyáš.

Shodit do koše a začít dělat znovu

Podle Matyáše není dobrá ani bezpečnost systému. Podařilo se do něj totiž přihlásit čtyřiadvacetiletému studentovi ze Zlína. Ten se dostal až k rezervaci termínu na očkování, které přitom bylo vyhrazené jen pro starší 80 let. „Když se tam bez problémů přihlásí člověk, který by se tam přihlásit neměl, je to prostě špatné. Stejně tak sdílení dat, které uživatelé zadávají do webového prohlížeče,“ popisuje Matyáš další chyby.

Podle něj jde o fundamentální chyby, pro které by se měl systém „shodit do koše a začít dělat znovu s někým, kdo má s podobnými věcmi zkušenost“



Filip Malý z Katedry informatiky a kvantitativních metod Fakulty informatiky a managementu UHK za největší slabinu systému považuje ověřování vstupních dat jen a pouze na straně klienta, kdy obsah jednotlivých formulářů není porovnáván s daty ze serverů.

„To je amatérská chyba. Lze z ní usuzovat, že systém mohl být takzvaně ‚šitý horkou jehlou‘, na druhé straně ale funguje a po doplnění kontrolních mechanismů na straně serveru bych ho nehodnotil nějak špatně,“ řekl pro iDNES.cz Malý. Podle něj je nutné vylepšit zabezpečení z pohledu bezpečnosti webové aplikace.



Špatné zadání nedá dobrý výsledek

Zásadní podle vedoucího katedry softwarového inženýrství ČVUT Michala Valenty bývá přesné zadání zakázek a následně i termíny a rozpočet. „Tipnu si, že nebude vůbec jednoduché se k zadání dostat. Velké množství projektů pohoří právě proto, že zadání je nejasné a zadavatel nespolupracuje. Ve výsledku pak brblá, že to přece zaplatil, a tak nechápe, kde se stala chyba. Případně z toho udělá politické téma,“ představil obecná úskalí softwarových projektů Valenta.

Rezervační systém selhal například kvůli trojmístné koncovce rodného čísla seniorů, protože byl připravený na koncovku čtyřmístnou. Ta se přitom používá až od roku 1954. V první fázi byl ovšem systém určený pro seniory ročníku 1941 a starší. Vázlo také odesílání ověřovacích SMS.



„Každý systém se dá udělat lépe. Mohou se napsat lepší testovací scénáře, aby nevzniklo těch pár počátečních karambolů, které se ke mně donesly, třeba ten s rodnými čísly. Taky se určitě dá dopředu předjednat s operátory svižnější odesílání SMS, když se očekává nápor. Jenomže tohle je z velké části právě otázka zadání,“ vrací se vědec z ČVUT k problematice objednání projektu.

INFOGRAFIKA: Kolik stál přihlašovací systém k očkování? | foto: iDNES.cz

Žádná smlouva nemluví o registraci

Na začátku října loňského roku uzavřela Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) smlouvu o „Zajištění centrálního rezervačního systému“ s firmou Reservatic v hodnotě 1,6 milionu korun bez DPH.



Cílem smlouvy mělo být: „Uživatelsky komfortní rezervace termínu na odběr, vysoká dostupnost blízkého odběrového místa a minimální čekání na odběr testu Covid19 pro osoby s povinným testem dle vydané žádanky i pro samoplátce. Radikální zvýšení kapacity/průchodnosti odběrových míst na základě konsolidovaného reportingu a analýzy zátěže jednotlivých OM (odběrových míst, pozn. red) a optimalizace průchodnosti.“

Smlouva počítá pouze s registrací na testování | foto: Registr smluv

K první smlouvě během několika měsíců přibyly další. Třeba „Zpřístupnění a poskytování služby rezervační komponenty portálu centrálního rezervačního systému“ v hodnotě 686 tisíc korun, vyplývá z Registru smluv. NAKIT tak za systém zaplatil již přes 2,5 milionu korun. Dalších 82 tisíc měsíčně stojí údržba.



Jenže žádná smlouva ani dodatek nemluví o registraci k očkování. Všechny zveřejněné dokumenty se zmiňují jen o celoplošném testování. Na což upozorňuje i server Hlídač státu.



Jako poslední se v Registru smluv objevil dodatek ze 17. prosince, ani v něm se ovšem o očkování nemluví. „Vzhledem k realizaci záměru Vlády ČR celoplošného testování obyvatelstva České republiky vznikla potřeba vyššího počtu odběrových míst, které budou provádět antigenní testy a s tím spojená vyšší pracnost s napojením těchto místo do okolních systémů. Smluvní strany se, s ohledem na výše uvedené, dohodly na navýšení celkové ceny Předmětu plnění o 376 tisíc korun. Celková cena tak činí maximálně 2 miliony korun bez DPH,“ stojí v dodatku.



Redakce iDNES.cz se s dotazy o registračním systému obrátila také na společnost Reservatic, která jej vytvořila a provozuje. Firma ovšem s dotazy odkázala jen na obecnou informační linku ke koronaviru ministerstva zdravotnictví, případně na Ústav zdravotnických informací a statistiky nebo přímo ministerstvo.

Smlouva ani dodatek neobsahují žádné informace o tvorbě systému registrace k očkování. | foto: Registr smluv

Redakce s dotazy oslovila i NAKIT. Její mluvčí Lukáš Trnka ovšem na konkrétní dotazy k systému neodpověděl, poslal jen obecné stanovisko organizace.

Podle něj byla veřejná zakázka na rezervační systém malého rozsahu a zadávána podle interních předpisů. „K podání nabídky bylo vyzváno 8 dodavatelů a nabídku NAKIT obdržel od dvou z nich, Reservatic a Reservanto. Nabídky byly hodnoceny dle dvou kritérií, a to dle nabídkové ceny a plnění technických (funkčních) požadavků. V obou těchto kritériích byl úspěšnější dodavatel Reservatic, a proto s ním byla uzavřena smlouva na plnění této veřejné zakázky,“ uvedl Trnka ve stanovisku.

Komplikace na straně státu

Při spuštění registračního systému si lidé také stěžovali na ověřovací SMS zprávy s PIN, které jim chodily i s několikaminutovým zpoždění. Mnozí upozorňovali rovněž na to, že starší lidé zprávy nedokážou přečíst.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný na čtvrteční tiskové konferenci uvedl, že již nebudou chodit dvě ověřovací SMS. Druhá zpráva s PIN kódem nyní přijde až v okamžiku, kdy se pro daného člověka uvolní termín. Novinka by měla začít fungovat od pátku.

Komplikace s PIN kódy přisuzuje IT expert Michal Valenta spíše státu než tvůrcům systému. „Na otázku kódů nedokážu odpovědět vůbec, protože jsem to nestudoval. Z Twitteru vím, že to různí lidé kritizují, že je to složité. Opět bych ale měl tendenci vidět komplikace mnohem spíše na straně legislativy a neochoty nebo nepřipravenosti odpovídající infrastruktury na straně státu než tvrdit, že tvůrci systému jsou neschopní a nekompetentní.“

Nejde podle něj ale pouze o rezervační systém k očkování, který je nyní viditelným a často probíraným tématem. Státní IT infrastruktura je podle něj problematická dlouhodobě.

„Teď problém vybublal ve formě průšvihů s rezervačním systémem pro očkování. Ale IT infrastruktura státu a úřadů a celá IT strategie státu je shnilá už dlouho,“ uvedl Valenta.



Kritika systému je podle softwarového odborníka oprávněná, nicméně by se jen těžko hledala firma, která by byla schopna lepšího zpracování. „Technické komplikace a nedokonalosti jsou vidět. Skvěle se kritizují a kritika je to oprávněná, ale já jsem přesvědčen, že jiná IT firma, jakkoliv dobrá, by v tomhle prostředí stěží udělala něco použitelnějšího,“ uzavřel Valenta.